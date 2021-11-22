Trabzonspor liderliğini perçinledi| Trabzonspor 3-0 Gaziantep FK
İlk yarının bitmesine sadece 3 dakika kale bu sefer sahnede Djaniny vardı.Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahası yayı üzerine uzun gönderdiği topu o bölgede kontrol eden Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girip sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlarla buluştu. Fark böylece ikiye çıktı.
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