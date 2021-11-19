Trabzonspor'da Gervinho gelişmesi

19 Kasım 2021 Cuma, 14:57

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un 2-1 yendiği Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak 13. dakikada oyundan çıkan Gervinho ameliyat edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.