Trabzonspor'da Gervinho gelişmesi
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gervinho'nun ameliyat edildiğini ve yarın taburcu olacağını açıkladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un 2-1 yendiği Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak 13. dakikada oyundan çıkan Gervinho ameliyat edildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Gervinho’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 19, 2021
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