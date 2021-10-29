Trabzonspor, Rizespor'u mağlup etti! | Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 21:50
<p>Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.&nbsp;</p>

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. 

<p>Çaykur Rizespor, 22. dakikada Damjan Djokovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'da Djaniny 43. dakikada penaltı vuruşu ile skora eşitliği getiren golü attı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 73. dakikada Nwakaeme, bordo-mavilileri öne geçiren golü kaydetti.&nbsp;</p>

Çaykur Rizespor, 22. dakikada Damjan Djokovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'da Djaniny 43. dakikada penaltı vuruşu ile skora eşitliği getiren golü attı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 73. dakikada Nwakaeme, bordo-mavilileri öne geçiren golü kaydetti. 

<p>Lider Trabzonspor, bu maç ile puanını 27'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 4 puan ile son sırada kaldı.&nbsp;</p>

Lider Trabzonspor, bu maç ile puanını 27'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 4 puan ile son sırada kaldı. 

<p>Trabzonspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor ise, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.</p>

Trabzonspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor ise, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

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