TRT 1 nasıl şifresiz izlenir? İşte Biss ayarları
2022 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını 2. olarak bitiren ve Play-Off oynama hakkı elde eden A Milli Takımı, Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu oluyor.
Uluslararası yayıncılık sözleşmeleri gereğince TRT 1 uydu yayınlarında şifreye girebiliyor.
TRT 1 güncel frekanslarıyla ve TRT 1 Biss Key ile bu sorunu aşabilirsiniz.
Yapacağınız ayarlar sonrası Portekiz Türkiye maçını sorunsuz bir şekilde takip edebilirsiniz.
TRT 1 ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitiren A Milli Takımımız, Dünya Kupası finallerine katılmak için Play-Off oynayacak. Ay Yıldızlılar, ilk olarak Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz engelini aşmaya çalışacak. Milliler, Play-Off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği dev maç TRT 1'den şifresiz ekranlara gelecek. Heyecan dolu bu karşılaşmayı daha kaliteli ve kesintisiz izlemek için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor.
Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili tüm detaylar:
Portekiz - Türkiye muhtemel 11'ler:
Portekiz: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Guerreiro, Pereira, Moutinho, Silva, Fernandes, Jota, Ronaldo
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berkan, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak
TRT 1 GÜNCEL UYDU FREKANS BİLGİLERİ NELER?
Evlerinde uydu alıcısı bulunduran futbolseverler için bazı maçları izlemek sorun olabiliyor. Uluslararası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye girebiliyor. Bu sorunu yaşamak istemeyen futbol severler TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve güncel TRT 1 uydu frekansı öğrenmek istiyor.
TRT 1 BİSS KEY AYARI NASIL YAPILIR?
1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gerekecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.
2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.
5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.
6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.
7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.
TRT 1 BİSS ŞİFRESİ ;
Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)
Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)
Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)
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