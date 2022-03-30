TRT 1’den yeni dizi: Anne With An E uyarlaması geliyor

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 17:07
<p>TRT 1’in yeni dizi projeleri açıklandı. Uyarlamalar ise dikkat çekti.</p><p>TRT 1, "<strong>Kara Tahta"</strong> ve "<strong>Kasaba Doktoru"</strong> dizilerinin ardından yeni bir yapımı daha ekrana getirmeye hazırlanıyor. </p><p><strong>"Yeşil Vadi’nin Kızı" isimli dizi, dünyada ses getiren yabancı dizi "Anne With E" isimli dizinin Türkiye uyarlaması olması planlanıyor.</strong><br></p>

TRT 1’in yeni dizi projeleri açıklandı. Uyarlamalar ise dikkat çekti.

TRT 1, "Kara Tahta" ve "Kasaba Doktoru" dizilerinin ardından yeni bir yapımı daha ekrana getirmeye hazırlanıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" isimli dizi, dünyada ses getiren yabancı dizi "Anne With E" isimli dizinin Türkiye uyarlaması olması planlanıyor.

<p><strong>YENİ BİR UYARLAMA</strong></p><p><strong>Anne with an E,</strong> <em>Lucy Maud Montgomery’nin</em> klasik çocuk edebiyatı<strong> Anne Green of Green Gables’</strong>dan uyarlanan Kanadalı bir dizi televizyon dizisi. Dizi Netflix’te üç sezon olarak yayınlandı ve çok büyük ilgi gördü.</p>

YENİ BİR UYARLAMA

Anne with an E, Lucy Maud Montgomery’nin klasik çocuk edebiyatı Anne Green of Green Gables’dan uyarlanan Kanadalı bir dizi televizyon dizisi. Dizi Netflix’te üç sezon olarak yayınlandı ve çok büyük ilgi gördü.

<p>Henüz 12 yaşındaki <strong>Beren Gökyıldız</strong> oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan <strong>Kocamın Ailesi</strong> dizisiyle başladı. <strong>Anne</strong> dizisinde canlandırdığı <em>Melek</em> karakterindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. <strong>Beren Gökyıldız</strong> en son iki yıl önce yayınlanan <strong>Çocukluk</strong> isimli diziyle ekrana geldi.</p>

Henüz 12 yaşındaki Beren Gökyıldız oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başladı. Anne dizisinde canlandırdığı Melek karakterindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Beren Gökyıldız en son iki yıl önce yayınlanan Çocukluk isimli diziyle ekrana geldi.

<p><strong>Yeşil Vadinin Kızı </strong>dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. </p><p>Ancak dizi yurt dışını da hedeflediğinden tanıtımı İngilizce ismi olan<em> The Girl Of The Green Valley </em>olarak İngilizce altyazıyla hazırlandı bile.<strong> Beren Gökyıldız’ın Annem dizisi sayesinde Latin Amerika ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi var.</strong><br></p>

Yeşil Vadinin Kızı dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

Ancak dizi yurt dışını da hedeflediğinden tanıtımı İngilizce ismi olan The Girl Of The Green Valley olarak İngilizce altyazıyla hazırlandı bile. Beren Gökyıldız’ın Annem dizisi sayesinde Latin Amerika ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi var.

<p><strong>Anne With An E</strong> dizisi şimdi Türkiye’ye uyarlanıyor. <strong>Yeşil Vadinin Kızı</strong> isimli dizide Türkiye’nin son dönemde en başarılı çocuk oyuncularından biri olan<strong> Beren Gökyıldız</strong> başrolde yer alıyor. Beren Gökyıldız, dizideki Anne karakterinin Türk versiyonu olan <em>Melissa’yı</em> canlandıracak. TRT 1’de ekrana gelecek dizinin afişi ve ilk tanıtımı da yayınlandı.<strong></strong></p>

Anne With An E dizisi şimdi Türkiye’ye uyarlanıyor. Yeşil Vadinin Kızı isimli dizide Türkiye’nin son dönemde en başarılı çocuk oyuncularından biri olan Beren Gökyıldız başrolde yer alıyor. Beren Gökyıldız, dizideki Anne karakterinin Türk versiyonu olan Melissa’yı canlandıracak. TRT 1’de ekrana gelecek dizinin afişi ve ilk tanıtımı da yayınlandı.

<p><strong>ANNE WITH AN E'NİN HİKAYESİ</strong></p><p>Dizinin orijinal hikayesi olan Anne With An E’nin hikayesi şöyle:</p>

ANNE WITH AN E'NİN HİKAYESİ

Dizinin orijinal hikayesi olan Anne With An E’nin hikayesi şöyle:

<p>İki kardeş olan<em> Matthew</em> ve <em>Marilla Cuthbert</em> çiftliklerinin işlerine yardımcı olması amacıyla yetimhaneden bir erkek çocuğu evlat edinmeye karar verirler. </p><p>Matthew evlat edindikleri çocuğu almaya tren istasyonuna gittiğinde bir erkek çocuğu yerine hayal gücü geniş, konuşkan, neşeli, enerjik, 13 yaşında bir kız çocuğunu evlat edindiklerini fark eder. Bu kız çocuğu <em>Anne’nin</em> ailesi o daha birkaç aylıkken ölmüş ve <em>Anne</em> de bu zamana kadar farklı ailelerde hizmetçilik yapmıştır.<br></p>

İki kardeş olan Matthew ve Marilla Cuthbert çiftliklerinin işlerine yardımcı olması amacıyla yetimhaneden bir erkek çocuğu evlat edinmeye karar verirler.

Matthew evlat edindikleri çocuğu almaya tren istasyonuna gittiğinde bir erkek çocuğu yerine hayal gücü geniş, konuşkan, neşeli, enerjik, 13 yaşında bir kız çocuğunu evlat edindiklerini fark eder. Bu kız çocuğu Anne’nin ailesi o daha birkaç aylıkken ölmüş ve Anne de bu zamana kadar farklı ailelerde hizmetçilik yapmıştır.

<p><em>Matthew, Anne’nin</em> kalmasını isterken<em> Marilla</em> işe yaramaz ve öksüz bir kız olması nedeniyle <em>Anne’e</em> güvenmez. </p><p>Bir yanlışlık üzerine <em>Anne’i</em> yetimhaneye geri gönderirler. Daha sonra yaptıkları korkunç yanlışı fark edip <em>Anne’i</em> bulmaya çabalarlar.<em> Anne, Cuthbert kardeşlerle</em> yaşamaya başladığında okul arkadaşları ve yaşadıkları mahalledeki komşuları tarafından dışlanır.</p><p><strong> Fakat Anne zekası, problem çözme yeteneği ve hayal gücü sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelir.</strong><br></p>

Matthew, Anne’nin kalmasını isterken Marilla işe yaramaz ve öksüz bir kız olması nedeniyle Anne’e güvenmez.

Bir yanlışlık üzerine Anne’i yetimhaneye geri gönderirler. Daha sonra yaptıkları korkunç yanlışı fark edip Anne’i bulmaya çabalarlar. Anne, Cuthbert kardeşlerle yaşamaya başladığında okul arkadaşları ve yaşadıkları mahalledeki komşuları tarafından dışlanır.

Fakat Anne zekası, problem çözme yeteneği ve hayal gücü sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelir.

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