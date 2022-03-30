TRT 1’den yeni dizi: Anne With An E uyarlaması geliyor

İki kardeş olan Matthew ve Marilla Cuthbert çiftliklerinin işlerine yardımcı olması amacıyla yetimhaneden bir erkek çocuğu evlat edinmeye karar verirler.

Matthew evlat edindikleri çocuğu almaya tren istasyonuna gittiğinde bir erkek çocuğu yerine hayal gücü geniş, konuşkan, neşeli, enerjik, 13 yaşında bir kız çocuğunu evlat edindiklerini fark eder. Bu kız çocuğu Anne’nin ailesi o daha birkaç aylıkken ölmüş ve Anne de bu zamana kadar farklı ailelerde hizmetçilik yapmıştır.

