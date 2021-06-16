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Karşılaşmaya yarım saatten fazla süre kala, Kanal İstanbul projesine karşı servis edildiğini ve karalama kampanyası olduğunu iddia ettiği argümanlara karşı bir yayın yapan TRT'nin tavrı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından "Milli maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz" ifadesiyle tepki gördü.