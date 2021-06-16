<p>A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşılaştığı maçın yayıncı kuruluşu TRT'nin performansı, futbolseverlerin tepkisini çekti.</p>
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A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşılaştığı maçın yayıncı kuruluşu TRT'nin performansı, futbolseverlerin tepkisini çekti.

<p>Karşılaşmaya yarım saatten fazla süre kala, Kanal İstanbul projesine karşı servis edildiğini ve karalama kampanyası olduğunu iddia ettiği argümanlara karşı bir yayın yapan TRT'nin tavrı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından "Milli maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz" ifadesiyle tepki gördü.</p>
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Karşılaşmaya yarım saatten fazla süre kala, Kanal İstanbul projesine karşı servis edildiğini ve karalama kampanyası olduğunu iddia ettiği argümanlara karşı bir yayın yapan TRT'nin tavrı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından "Milli maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz" ifadesiyle tepki gördü.

<p>Karşılaşmanın başlamasından itibaren ise ses ve görüntüde bozulmalar yaşandı.</p>
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Karşılaşmanın başlamasından itibaren ise ses ve görüntüde bozulmalar yaşandı.

<p>Maçı izlemek isteyen futbolseverler zaman zaman siyah ekranla karşılaşırken, ilk yarının büyük bölümü tek kamera ile yayınlandı.</p>
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Maçı izlemek isteyen futbolseverler zaman zaman siyah ekranla karşılaşırken, ilk yarının büyük bölümü tek kamera ile yayınlandı.

<p>TRT'nin geçmişte yayınladığı maçlarda da eleştirilen ses senkronizasyonu sorunu, bu maçta da devam etti. İzleyiciler, anlatımın pozisyondan önce gelmesinin maçın heyecanını kaçırdığını savunarak kamu yayıncısı TRT'ye tepki gösterdi.</p>
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TRT'nin geçmişte yayınladığı maçlarda da eleştirilen ses senkronizasyonu sorunu, bu maçta da devam etti. İzleyiciler, anlatımın pozisyondan önce gelmesinin maçın heyecanını kaçırdığını savunarak kamu yayıncısı TRT'ye tepki gösterdi.

<p>Karşılaşmanın spikerliğini yapan Levent Özçelik ise benzer bir sorunun basın tribünündeki monitörlerde ve stadyumdaki dev ekranda da yaşandığını belirterek, izleyicilere "alıcılarıyla oynamamaları" çağrısında bulundu.</p>
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Karşılaşmanın spikerliğini yapan Levent Özçelik ise benzer bir sorunun basın tribünündeki monitörlerde ve stadyumdaki dev ekranda da yaşandığını belirterek, izleyicilere "alıcılarıyla oynamamaları" çağrısında bulundu.

<p>Özçelik, devre arasında ise sorunun stadyumda bulunan uluslararası yayın merkezinden kaynaklandığını söyledi.</p>
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Özçelik, devre arasında ise sorunun stadyumda bulunan uluslararası yayın merkezinden kaynaklandığını söyledi.

<p>"TRT 1" etiketi, tepkiler sonucunda Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.</p>
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"TRT 1" etiketi, tepkiler sonucunda Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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