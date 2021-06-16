TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'nin Türkiye-Galler maçına saniyeler kala yaptığı Kanal İstanbul propagandasına tepki gösterdi. Ongun, "Acizsiniz" dedi.
TRT, Türkiye-Galler maçı öncesi seyircilerin yoğunlaştığı saniyelerde Kanal İstanbul propagandası yaptı. Maçtan saniyeler önce TRT'de yayınlanan propagandada Kanal İstanbul'un bilimsel çalışma olduğunu öne sürdüğü grafikler paylaşıldı. Propaganda metninde, "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" iddiasında bulunuldu.
Propaganda çalışmasına İBB Sözcüsü Ongun'dan yanıt geldi. Söz konusu propagandayı "acizlik" olarak niteleyen Ongun, "Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız TRT" dedi.
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