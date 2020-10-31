<p>Depremin ardından tsunaminin vurduğu Sığacık, havadan dronla görüntülendi.<br></p>
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Depremin ardından tsunaminin vurduğu Sığacık, havadan dronla görüntülendi.

<p>İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu küçük çaplı tsunaminin ardından Sığacık'ta sokaklar su altında kaldı.&nbsp;<br></p>
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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu küçük çaplı tsunaminin ardından Sığacık'ta sokaklar su altında kaldı. 

<p>Denizin taşması nedeniyle bir kişi boğulurken, işyerleri ve araçlar zarar gördü; tekneler denize sürüklendi.<br></p>
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Denizin taşması nedeniyle bir kişi boğulurken, işyerleri ve araçlar zarar gördü; tekneler denize sürüklendi.

<p>Sığacık’ta görevliler ve yurttaşlar temizlik çalışması yaparken, yaşanan felaketin boyutu havadan dronla çekilen görüntülere yansıdı.<br></p>
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Sığacık’ta görevliler ve yurttaşlar temizlik çalışması yaparken, yaşanan felaketin boyutu havadan dronla çekilen görüntülere yansıdı.

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