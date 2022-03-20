Tuba Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?

20 Mart 2022 Pazar, 14:46
<p><strong>Vizontele Tuuba</strong> ile popülerleşen ve büyük bir hayran kitlesi edinen Tuba Ünsal, hız kesmeden hem televizyonda hem de beyaz perde de boy göstermeye devam ediyor.&nbsp;</p><p><strong>AŞK 101&nbsp;</strong>dizisinin kadrosuna katılmasıyla medyada merakla takip edilen Tuba Ünsal, aynı zamanda iki çocuk annesi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Vizontele Tuuba ile popülerleşen ve büyük bir hayran kitlesi edinen Tuba Ünsal, hız kesmeden hem televizyonda hem de beyaz perde de boy göstermeye devam ediyor. 

AŞK 101 dizisinin kadrosuna katılmasıyla medyada merakla takip edilen Tuba Ünsal, aynı zamanda iki çocuk annesi.

<p><strong>TUBA ÜNSAL ASLEN NERELİ?</strong></p><p>Baba tarafından Yunanistan göçmeni olan Ünsal, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmeni.</p>

TUBA ÜNSAL ASLEN NERELİ?

Baba tarafından Yunanistan göçmeni olan Ünsal, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmeni.

<p>7 Aralık 1981 yılında Denizli'de doğdu.&nbsp;</p>

7 Aralık 1981 yılında Denizli'de doğdu. 

<p><em>İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise Bornova, İzmir’de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu.</em></p>

İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise Bornova, İzmir’de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu.

<p><em>Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi.&nbsp;</em></p><p>1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra <strong>profesyonel mankenlik kariyerine başladı.&nbsp;</strong></p>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. 

<p>Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; <strong>Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba.</strong><br data-mce-bogus="1"></p>

Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba.

<p>2004 yılında<strong> Cem Cantaş</strong> ile evlenen Ünsal, 2006'da boşandı.<br data-mce-bogus="1"></p><p>2012'de sona eren ikinci evliliğini <strong>Murat Pilevneli</strong> ile yaptı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen Ünsal, 2006'da boşandı.

2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. 

<p>2018'de sona eren <strong>üçüncü evliliğini</strong> ise 2013 yılının Mayıs ayında sunucu<strong> Mirgün Cabas</strong> ile yaptı.&nbsp;</p>

2018'de sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının Mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. 

<p>Oyuncunun<strong> Murat Pilevneli</strong> ile evliliğinden <em>Sare Pilevneli</em>,<strong> Mirgün Cabas</strong> ile evliliğinden<em> Civan Mert Cabas</em> isimli iki çocuğu var.<br></p>

Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas isimli iki çocuğu var.

<p>Güzel oyuncu Netflix ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilen Aşk 101 isimle dikkatleri üzerine topluyor.</p><p><strong>AŞK 101</strong></p><p><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar. Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler.</span><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></p>

Güzel oyuncu Netflix ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilen Aşk 101 isimle dikkatleri üzerine topluyor.

AŞK 101

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar. Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

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