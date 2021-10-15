TÜGVA üyeleri, Kim Milyoner Olmak İster'e de gönderilmiş

KAYIT TAKİBİ YAPILMIŞ

Eline ulaşan belgeleri incelerken ulaştığı bilgileri yazısında aktaran Murat Ağırel, devamında şunları aktardı:

"Şimdi gelelim beni şaşırtan dosyaya…

Adı: İş takibi dosyası

İçinde görevli isimler var ve görevli oldukları konu belirtilmiş.

Görev tarihi olarak 13 Aralık 2016 yazılmış.

Görevin konusu ise “Kim Milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı” ve her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcılarının programa kaydı yapılması istenmiş karşısında da “yapıldı kaydı” yazılmış.

Uzunca düşündüm…

Acaba yarışmaya izleyici mi gönderiliyor, yarışmacı mı diye araştırmaya başladım.

Bu yarışma programı 2011 yılından itibaren ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Adı değişti, yapımcı şirket battı vs.

Belgeleri tekrar inceledim ve belgeleri gönderen kişiye yine ulaştım."