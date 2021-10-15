TÜGVA üyeleri, Kim Milyoner Olmak İster'e de gönderilmiş
TÜGVA'nın belgeleri tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu vakfın torpillerle kendi elemanlarını devlet kademelerine getirmeye çalıştığı ortaya çıkarken, 'paralel yapılanma' endişeleri dile getirildi. TÜGVA Başkanı Enis Eminoğlu ise önce reddettiği söz konusu belgelerin, katıldığı bir Youtube kanalında içerden sızdırıldığını kabul etti.
KAYIT TAKİBİ YAPILMIŞ
Eline ulaşan belgeleri incelerken ulaştığı bilgileri yazısında aktaran Murat Ağırel, devamında şunları aktardı:
"Şimdi gelelim beni şaşırtan dosyaya…
Adı: İş takibi dosyası
İçinde görevli isimler var ve görevli oldukları konu belirtilmiş.
Görev tarihi olarak 13 Aralık 2016 yazılmış.
Görevin konusu ise “Kim Milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan katılımcı sayısı” ve her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcılarının programa kaydı yapılması istenmiş karşısında da “yapıldı kaydı” yazılmış.
Uzunca düşündüm…
Acaba yarışmaya izleyici mi gönderiliyor, yarışmacı mı diye araştırmaya başladım.
Bu yarışma programı 2011 yılından itibaren ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Adı değişti, yapımcı şirket battı vs.
Belgeleri tekrar inceledim ve belgeleri gönderen kişiye yine ulaştım."
YARIŞMA İÇİN GÖREV VERİLDİ
Bu dosyayı sordum, şu iddiaları öne sürdü:
“Evet bizzat ben şahidim. Esad Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olur ise bir kısmı vakfa olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPİAŞ’da çalışan o dönem Genel Başkan Yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabiya (Kazak) hanıma bu görev verildi. Suat’ın bırakmasının sebebi Yunus Becit’in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önce Berat Albayrak’ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.”
"Hemen daha önce röportaj için Genel Merkez toplantısında yer alan Yunus Becit’e ulaşmaya çalıştım. Ne şirketinden ne de cep telefonundan ulaşabildim. TÜGVA Genel merkezini aradım. Sordum, “Yaptığımız açıklama haricinde bir açıklama yapmayacağız” dediler. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi, AKP İstanbul İl Yönetimindeki Rabia Kazak’a sordum bu iddiaları yalanladı."
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