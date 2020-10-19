"Oz Büyücüsü" (The Wizard of Oz - 1939)
Yönetmen: Victor Fleming
Oyuncular: Judy Garland, Jack Haley, Margaret Hamilton, Ray Bolger, Bert Lahr.
MGM’in L. Frank Baum’un çocuk kitabından yapılan müzikal uyarlama, sadece Judy Garland’ın starlığını müjdelemekle kalmadı, hem gençleri hem de yaşlıları tek sınırın hayal gücü olduğu bir dünyaya çekti.
"Kırmızı Değirmen" (Moulin Rouge - 2001)
Yönetmen: Baz Luhrmann
Oyuncular: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Richard Roxburgh, Jim Broadbent
Madonna, The Beatles, Nirvana ve The Police’in 1900’lerin Montmare sokaklarına ışınlandığı bu Baz Luhrman müzikali, La traviata ve La bohème gibi klasik operaların romantizmini taşıyor.
"Yağmur Altında" (Sing’in in the Rain - 1952)
Yönetmenler: Stanley Donen, Gene Kelly
Oyuncular: Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds
Sinema endüstrisinin sessiz filmden sese geçişinin iyi yürekli bir parodisi olan filmde Gene Kelly, Debbie Reynolds, ve Donald O’Connor rol alıyor.
Singin' in the Rain'de Don Lockwood, kendi yeteneklerini günden güne bileyerek geldiği bu son noktada, nihayet beyazperdenin en çok aranan ve en çok parıldayan yıldızlarından biri haline gelmiştir. Ulaştığı noktada yeri sağlam olan bu ünlü şahsiyetin güvenini kıracak kişi ise aktörleri birer birer reddedecek olan Kathy Selden olacaktır. Don, kendisine yapılanların üstesinden gelir gelmez Kathy’ye aşık olacaktır. Ancak öte yandan da seksi ve bencil Lina Lamont, Don’u kendisi için istemektedir.
"Top Hat" (1935)
Yönetmen: Mark Sandrich
Oyuncular: Fred Astaire, Ginger Rogers, Edward Everett Horton, Erik Rhodes, Eric Blore
Fred Astaire ve Ginger Rogers’ın birlikte yaptığı 10 müzikalden hangisinin onların en iyi işi olduğunu belirlemek güç. Ancak bu filmdeki dans ekibi sinema tarihinin en zarif, en başarılı dans sahnelerini gerçekleştiriyor.
Fred Astaire'in Horace Hardwick tarafından üretilen bir şovda rol almak için Londra'ya gelen Jerry Travers adında bir Amerikan dansçısı oynadığı 1935 Amerikan vidalı müzikal komedi filmi. Sevgisini kazanmak için Dale Tremont ile tanışır ve etkilemeye çalışır.
"Cabin in the Sky" (1943)
Yönetmenler: Vincente Minnelli, Busby Berkeley
Oyuncular: Ethel Waters, Lena Horne, Eddie Anderson, Rex Ingram, Louis Armstrong
"Cabin in the Sky" bir yandan Hollywood’un Altın Çağı’nda tamamen siyahlardan oluşan bir kastla çıkması nedeniyle radikal bir iş, diğer yandan çok fazla ırksal steryotip içermesiyle suçlu bir film. Yine de hiç kuşkusuz sinema tarihinin çok önemli bir parçası ve ayrıca Vincente Minelli’nin çıkış filmi.
Kendisiyle aynı adı taşıyan 1940 Broadway müzikaline dayanan 1943 Amerikan müzikal bir filmidir. Film, tamamen siyah bir oyuncu kadrosuna sahip.
"Paris’te Bir Amerikalı" (An American In Paris - 1951)
Yönetmen: Vincente Minnelli
Oyuncular: Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, Nina Foch, Georges Guétary
"Paris’te Bir Amerikalı", George Gershwin’in unutulmaz müzikleri ve filme alınması neredeyse yarım milyon dolara varan 17 dakikalık unutulmaz bale sekansıyla sadece MGM’in en iyi ürünlerinden biri değil aynı zamanda kalite ve zerafetin doruk noktası. Son yılların önemli müzikallerinden "Aşıklar Şehri"nin (La La Land) epilog sekansı doğrudan bu filme bir gönderme.
"Neşeli Günler" (The Sound of Music - 1965)
Yönetmen: Robert Wise
Oyuncular:Julie Andrews, Christopher Plummer, Charmian Carr, Heather Menzies, Kym Karath
Enflasyona uyarlandığında tüm zamanların en çok iş yapan üçüncü filmi olan Robert Wise’ın bu sahne müzikali uyarlaması on yıllardır etkisinden hiçbir şey kaybetmedi. Nazi işgalindeki Avrupa’dan kaçarak ABD’de müzik kariyerlerine devam etmek isteyen von Trapp ailesinin gerçek öyküsünü anlatan müzikal, bir anlığına da olsa izleyenleri nezaket, iyimserlik ve coşkudan kurulu bir dünyanın bizi yaşamın çirkinliğinden koruyabileceğine inandırıyor.
"Batı Yakasının Hikayesi" (West Side Story - 1961)
Yönetmenler: Robert Wise, Jerome Robbins
Oyuncular: Rita Moreno, Natalie Wood, Georges Chakiris, Richard Beymer, Russ Tamblyn
Bu William Shakespeare’in Romeo ve Juliet’inin basit bir uyarlaması değil, "Batı Yakasının Hikayesi" bir kuşağın kanını kaynatırken edebiyatın en büyük trajedilerinden birine taze kan taşımakla kalmadı dönemin Amerikasının kendi evinde ya da küresel ölçekte yaşadığı çatışmaların bir yansımasını perdeye taşıdı.
"Kabare" (The Cabaret - 1972)
Yönetmen: Bob Fosse
Oyuncular: Liza Minnelli, Joel Grey, Michael York, Marisa Berenson, Helmut Griem
Bob Fosse’un kariyerinin hem yönetmen hem koreograf olarak zirvesini temsil eden "Kabare" müzikal türünde tam olarak nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. Weimar Cumhuriyeti’nin çılgın gece hayatını ve Nazi Partisi’nin yükselişini arka planına alan film dönemin tabularını da yerle bir ediyor.
Film Türkiye'de 16 Mart 1973'te gösterime girmiştir.
"The Rocky Horror Picture Show" (1975)
Yönetmen: Jim Sharman
Oyuncular: Tim Curry, Richard O'Brien, Susan Sarandon, Meat Loaf, Barry Bostwick
Ünlü eleştirmen Roger Ebert bu kült müzikal için bu bir filmin ötesinde, “uzun soluklu bir sosyal fenomendir” demişti. "The Rocky Horror Picture Show" kendi kural ve geleneklerini yarattı. B-filmlerinin ucuz tarihini görkemli bir biçimde sahiplenen bu film cinsel özgürlük ve cinsiyetler arası geçişkenlik temalarına cesaretle daldı. Film, sinema salonlarında en uzun süre gösterilen filmlerden biridir. (Independent Türkçe)
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