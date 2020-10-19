4

"Top Hat" (1935)

Yönetmen: Mark Sandrich

Oyuncular: Fred Astaire, Ginger Rogers, Edward Everett Horton, Erik Rhodes, Eric Blore

Fred Astaire ve Ginger Rogers’ın birlikte yaptığı 10 müzikalden hangisinin onların en iyi işi olduğunu belirlemek güç. Ancak bu filmdeki dans ekibi sinema tarihinin en zarif, en başarılı dans sahnelerini gerçekleştiriyor.

Fred Astaire'in Horace Hardwick tarafından üretilen bir şovda rol almak için Londra'ya gelen Jerry Travers adında bir Amerikan dansçısı oynadığı 1935 Amerikan vidalı müzikal komedi filmi. Sevgisini kazanmak için Dale Tremont ile tanışır ve etkilemeye çalışır.