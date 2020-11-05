Yıllar geçtikçe, yazarlar ve yönetmenler, film izleyicilerini ayakta tutmanın yeni yollarını hayal ettiler. Bazıları bugünün standartlarına göre şaşırtıcı derecede cesur kalırken, diğerleri filmilerinin sahip oldukları ışığı yitirdi.
İşte sinema tarihinin büyük kırılma anlarına sahip 10 filmi...
Arrival (Geliş) | 2016
Uzaylılar Dünya'ya geldiklerinde dilbilim profesörü Louise Banks (Amy Adams) hizmet etmek üzere çağrılır. Kızının gençliğinde kanserden öldüğünü öğrendiğimiz haya sahnelerinde Louise, uzaylıların ziyaretlerinin amacını anlamak için onlarla dillerini çözümleyerek iletişim kurmaya çalışır.
Kırılma noktası: Filmde geçmişe dönük gösterilen film sahneleri ise aslında kızının doğmadığı gösteren gelecek film sahneleridir.
Atonement (Kefaret) | 2007
Briony Tallis (Saoirse Ronan), ablası Cecilia Tallis (Keira Knightley) ve hizmetçinin oğlu Robbie Turner (James McAvoy) arasındaki ilişkiyi kıskanarak, kuzenine tecavüz etmekle suçlar. Hapishaneye gönderilen Turner ardından 2'inci Dünya Savaşı'na katılmak üzere serbest bırakıldı ve izleyicilere, sonunda Cecilia ile olan aşkını yeniden canlandırdığı ve sonsuza dek mutlu yaşadığı gösterilir.
Kırılma noktası: İkisinin de hayatta kaldığı yalanını Briony'nin yaşlı halinde öğreniyoruz ancak gerçekten Robbie ve Cecilia savaşta ölüyorlar.
Chinatown (Çin Mahallesi) | 1974
Evelyn Mulwray (Faye Dunaway) tarafından kocasının ölümünü araştırmak için tutulan JJ Gittes (Jack Nicholson), davada çok önemli birinin varlığını keşfeder: Evelyn’in kız kardeşi Katherine.
Kırılma noktası: Evelyn, Gittes ile yüzleştikten sonra Katherine'in de kızı olduğunu ve 15 yaşındayken babası tarafından tecavüze uğramasının bir sonucu olduğunu ortaya çıkarır.
The Crying Game (Ağlatan Oyun) | 1992
IRA üyesi Fergus (Stephen Rea), grubunun hapse attığı bir askerin kız arkadaşı Dil'i (Jaye Davidson) korumaya söz verir ve kısa süre sonra onunla beklenmedik bir ilişkiye başlar.
Kırılma noktası: Dil transseksüeldir ve erkek olarak doğmuştur. Fergus'ın ona olan sevgisi, yaptığı bir çekimden dolayı suçu üstlendiğini görür.
Dark City (Karanlık Şehir) | 1998
Bir küvette uyanan ve telekinetik yetenekleri olduğunu keşfeden John Murdoch, zamanı durdurabilen ve anıları yerleştirebilen kötü bir grubun yaşadığı distopik bir dünyanın ardındaki gerçeği bulmaya çalışır.
Kırılma noktası: Anlam arayışı onu şehrin sonuna ulaştığını görür. Gidecek hiçbir yeri kalmadığında bir duvarı kırar ve şehrin aslında uzayda yüzen bir ada olduğunu bulur.
The Departed (Köstebek) | 2006
Polis Frank Costigan (Leonardo DiCaprio), çete şefi Frank Costello'nun (Jack Nicholson) örgütüne sızarken suçlu olan Colin Sullivan da (Matt Damon) polis teşkilatına sızar ve her ikisi de aralarında casus olduğundan şüphelenir.
Kırılma noktası: Her ikisi de sonunda ölür. Şok edici bir sırada, Sullivan'ın bundan paçayı sıyırdığına inanan Costigan'ı öldürdüğünü görür. Çavuş Sean Dignam (Mark Wahlberg) bunu aynı derecede şok edici bir son sahnesinde görüyor.
Fight Club (Dövüş Kulübü) | 1999
Filmin uykusuz anlatıcısının (Edward Norton) dünyası, sıradan insanların birbirleriyle yumruk yumruğa kavga etmesine izin veren bir yeraltı kulübüne başlarken Tyler Durden'ın (Brad Pitt) dünyası ile çarpışır.
Kırılma noktası: Anlatıcı ve Tyler birbirinden ayrılmış kişiliklerdir yani aslında onlar aynı kişidir.
Gone Girl (Kayıp Kız) | 2014
Amy Dunne (Rosamund Pike) kaybolduğunda, kocası Nick (Ben Affleck), ortadan kaybolmasının ardındaki başlıca şüpheli olur.
Kırılma noktası: Filmin ortalarında her şey netleşiyor. Amy, onu kaçırma numarası yaptı ve evlilik dışı görüşmelerinin intikamını almak için kocasını suçlayarak aylar geçirdi.
Memento (Akıl Defteri) | 2000
Leonard (Guy Pearce) karısına tecavüz eden ve onu öldüren adamı takip eder. Ancak, arayışını kısa süreli hafıza kaybı nedeniyle azaltmak durumunda kalır. Film boyunca şeker hastası karısını kazara öldüren Sammy Jankis, hafıza kaybı yaşadığına inanmadığı için daha fazla insülin istemeye devam eder.
Kırılma noktası: Ancak Leonard karısı yıllar önce öldürmüştü ve bunu hatırlayamıyordu. Karısının gerçek katili aslında kendisiydi. Ve gerçek adı ise Sammy Jankis idi.
The Prestige (Prestij) | 2006
Film, birbirlerini alt etmek için uç noktalara giden, her biri diğerinin imkansız olduğunu düşündüğü hileler yapan iki sihirbaz Alfred Borden (Christian Bale) ve Rupert Angier (Hugh Jackman) arasındaki rekabetin izini sürüyor.
Kırılma noktası: Borden'in çocuklarının sakallı bakıcısı Fallon'un aslında ikizi olduğu (aynı zamanda Bale tarafından da oynandığı) ortaya çıkıyor. Angier her gece Tesla’nın teknolojisini kullanarak klonunu bir su tankına gönderiyor.
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