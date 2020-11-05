2

Atonement (Kefaret) | 2007

Briony Tallis (Saoirse Ronan), ablası Cecilia Tallis (Keira Knightley) ve hizmetçinin oğlu Robbie Turner (James McAvoy) arasındaki ilişkiyi kıskanarak, kuzenine tecavüz etmekle suçlar. Hapishaneye gönderilen Turner ardından 2'inci Dünya Savaşı'na katılmak üzere serbest bırakıldı ve izleyicilere, sonunda Cecilia ile olan aşkını yeniden canlandırdığı ve sonsuza dek mutlu yaşadığı gösterilir.

Kırılma noktası: İkisinin de hayatta kaldığı yalanını Briony'nin yaşlı halinde öğreniyoruz ancak gerçekten Robbie ve Cecilia savaşta ölüyorlar.