Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 17:50
Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

2008 yılında Mudanya Belediyesine satılan tarihi Turan Emeksiz vapuru, evine döndü. İBB tarafından İstanbul’a getirilen vapur, Haliç Tersanesi’nde restore edilecek. 

Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

 1961 yılında Glasgow’da inşa edilen Turan Emeksiz yolcu vapuru, 46 yıl boyunca Kadıköy-Eminönü-Sirkeci hattında yolcu taşıdı. 

Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

İstanbul Şehir Hatları tarafından 2008 yılında emekliye ayrılan gemi, aynı dönem Mudanya Belediyesi’ne satıldı. Uzun yıllar boyunca Bursa’da yüzer otel olarak işletilen vapur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) girişimleriyle yeniden İstanbul’a getirildi. 

Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

Deve kuşu tipi vapurların sonuncusu olan Turan Emeksiz yolcu vapuru, Mudanya Belediyesi’nce bedelsiz olarak İBB’ye devredildi. 16 Şubat’ta, Güzelyalı Yat Limanı’ndan römorkörle çekilen geminin geçişi sırasında, Unkapanı ve Galata köprüleri deniz trafiğine açıldı. 

Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

17 Şubat gecesi Haliç Tersanesi rıhtımına getirilen vapur, İBB tarafından restore edilecek. 

Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

Tarihi vapur adını, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi’nde katıldığı protesto gösterilerinde hayatını kaybeden Turan Emeksiz’den alıyor.

Turan Emeksiz Vapuru evine döndü

PROTESTO MİTİNGİ SIRASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Turan Emeksiz Demokrat Parti tarafından önerilen Tahkikat Komisyonunun kurulmasına dair kanunun kabul edilmesi üzerine 28 Nisan 1960 sabahı İstanbul Üniversitesi bahçesinde düzenlenen protesto mitingi sırasında öldürülen üniversite öğrencisidir.

Üniversite öğrencilerinin düzenledikleri bu miting sırasında, polislerin okul bahçesine girmeleri üzerine olaylar büyümüş ve Beyazıt Meydanı'na kadar genişlemiştir. Bu sırada polisler tarafından öğrencilere ateş açılmış ve Malatya doğumlu Orman Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Turan Emeksiz öldürülmüştür.

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