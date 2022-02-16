Turan Emeksiz vapuru Mudanya'dan İstanbul'a uğurlandı
İstanbul Şehir Hatları’nda 46 yılı aşkın süre hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, kültürel mirasın bir parçası olarak değerlendirilmek üzere İstanbul'a taşındı.
İstanbul Şehir Hatları’nda 46 yılı aşkın süre hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, kültürel bir mirasın parçası olarak değerlendirilmek üzere meclis kararıyla bedelsiz olarak Mudanya Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Müze, hastane veya kütüphane olarak değerlendirilmesi planlanan yolcu vapuru, Güzelyalı Yat Limanı’ndan İstanbul’a uğurlandı.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gemiyi uğurlama töreninde, “28 Nisan 1960’ta Beyazıt Meydanı’nda öldürülen, özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Turan Emeksiz’in adını taşıyan geminin bir kültür varlığı olarak yaşatılmasında öncü olmak bizim için büyük gurur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’a, çalışmalarda destek veren Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar’a ve taşınma işlemini gerçekleştiren teknik ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
VURULAN ÖĞRENCİNİN ADINI TAŞIYOR
İngiltere’nin Glasgow Limanı’nda 1961’de yaptırılan yolcu vapuruna, 28 Nisan 1960'ta İstanbul Üniversitesi’nde katıldığı protesto gösterilerinde bir polisin kurşununa hedef olarak yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Turan Emeksiz’in ismi verilmişti. Şehir Hatları Vapuru olarak Kadıköy-Eminönü hattında hizmet verirken emekliye ayrıldı. Mudanya Belediyesi gemiyi satın alırken, Güzelyalı Yat Limanı’nda günümüze kadar özel bir işletme tarafından 4 katlı yüzer otel olarak hizmet verdi.
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