Türk doktorlar mucizeyi başardı: Yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi

Türkiye'de ilk kez gebe bir Covid hastasına yapay kalp akciğer cihazı ECMO altındayken sezaryenle doğum yaptırıldı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek, dünyada birkaç vakadan biri olarak literatüre girecek.

31 haftalık hamileyken Covid'e yakalanan ve Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılan Nida Pelit'in (27) durumu hızla ağırlaştı. Solunum cihazına bağlanan, akciğerleri adeta iflas eden ve artık normal tedavilere yanıt vermeyen genç kadın için son bir umut Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibi ile irtibata geçildi. Durumu değerlendirildi ve yapay kalp akciğer cihazı ECMO ile kurtarılabileceğine karar verildi. Yarım saat içinde Gebze'ye giden Koşuyolu ECMO ekipleri, dakikalarla yarışan anne ve bebeğini kurtarabilmek için hastayı hemen cihaza bağlayarak Kartal'daki hastaneye nakletti.