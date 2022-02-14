Türk F-16’ları Yunanistan’a gidiyor
Geçen yıl Portekiz’de yapılan 50’den fazla uçak ve binden fazla askeri uçağın katıldığı tatbikat, 2015 yılında da Türkiye’de Konya’da gerçekleştirilmişti. NATO’nun planlı tatbikatları arasında bulunan Tiger Meet, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) bünyesindeki 335. Mira Filo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikatın ana üssü, Yunanistan’ın batısında bulunan Araxos Hava Üssü olacak. Türkiye’den tatbikata, Balıkesir’de konuşlu bulunan 192’inci Kaplan Filo katılacak.
Tatbikatta; F-16 Fighting Falcon, HH.101 Caesar, HH.212, Rafale M, F/A-18C/D Hornet, Rafale B/C, Tornado IDS & ECR, E-3A Sentry, Mi-24 Hind, EF-2000 Eurofighter, EF-18+ Hornet, JAS-39 Gripen ve E-2C Hawkeye platformları boy gösterecek.Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçakları, 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek olan NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak. Türkiye’den tatbikata, Balıkesir’de konuşlu bulunan 192’nci Kaplan Filo katılacak.
Kaplan amblemli NATO Hava Kuvvetleri filolarını bir araya getiren “Tiger Meet” (Kaplan Buluşması) Tatbikatı, NATO bünyesinde bu yıl Yunanistan’da yapılacak. Geçen yıl Portekiz’de yapılan 50’den fazla uçak ve binden fazla askeri uçağın katıldığı tatbikat, 2015 yılında da Türkiye’de Konya’da gerçekleştirilmişti.
NATO’nun planlı tatbikatları arasında bulunan Tiger Meet, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF) bünyesindeki 335. Mira Filo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikatın ana üssü, Yunanistan’ın batısında bulunan Araxos Hava Üssü olacak. Türkiye’den tatbikata, Balıkesir’de konuşlu bulunan 192’inci Kaplan Filo katılacak.
Tiger Meet 2022’ye fiili katılım sağlayacak diğer ülkeler ise Belçika, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Ayrıca Hollanda ve Avusturya gözlemci; Portekiz ise ziyaretçi olarak tatbikatta yer alacak. Tatbikatta; F-16 Fighting Falcon, HH.101 Caesar, HH.212, Rafale M, F/A-18C/D Hornet, Rafale B/C, Tornado IDS & ECR, E-3A Sentry, Mi-24 Hind, EF-2000 Eurofighter, EF-18+ Hornet, JAS-39 Gripen ve E-2C Hawkeye platformları boy gösterecek.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- 'Şiddetli ceza uygulayacağız'
- Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor
- Erdogan's UAE visit in normalization of ties
- Şirketlerin dönüşen altın hesaplarında yeni karar
- Gökhan Özoğuz: 'Hırsızlık meşru hale gelmişse...'
- Super Bowl'da heyecan dolu anlar
- TCMB'den 'FAST' sistemi duyurusu
- Sağlıkta 2 günlük grev kararı
- Kritik uyarı: 'Virüs değişiyor'
- Eski Survivor yarışmacısının annesinden Ilıcalı'ya tepki