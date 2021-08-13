<p>'Suriyeli göçmenler' konusu tartışılırken Aksoy Araştırma, şimdiye kadarki en ayrıntılı araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerekli temasların sağlanıp dönmeleri için koşulların oluşturulmasını isteyenlerin oranı yüzde 58,4 olarak çıktı.&nbsp;<br></p>
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'Suriyeli göçmenler' konusu tartışılırken Aksoy Araştırma, şimdiye kadarki en ayrıntılı araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerekli temasların sağlanıp dönmeleri için koşulların oluşturulmasını isteyenlerin oranı yüzde 58,4 olarak çıktı. 

<p>‘Türkiye Monitörü’ araştırmasında, Suriyelilerle komşu olmaktan rahatsız olanların oranı yüzde 58,9. Aynı araştırmada çocuğunun Suriyeli biriyle evlenmesinden rahatsız olanların oranı ise yüzde 67,7 olarak çıktığı görülüyor.<br data-mce-bogus="1"></p>
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‘Türkiye Monitörü’ araştırmasında, Suriyelilerle komşu olmaktan rahatsız olanların oranı yüzde 58,9. Aynı araştırmada çocuğunun Suriyeli biriyle evlenmesinden rahatsız olanların oranı ise yüzde 67,7 olarak çıktığı görülüyor.

<p>katılımcılara Cumhurbaşkanı siz olsaydınız, ‘Suriyelilerle ilgili ne yapmayı tercih ederdiniz?’ diye soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 58,4’ü ‘Suriye ile gerekli temasları sağlayıp, dönecek koşulların oluşmasını sağlarım’ yanıtını verirken, yüzde 34,3’ü ‘zorla da olsa ülkesine geri gönderirdim’ seçeneğini tercih etti.<br></p>
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katılımcılara Cumhurbaşkanı siz olsaydınız, ‘Suriyelilerle ilgili ne yapmayı tercih ederdiniz?’ diye soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 58,4’ü ‘Suriye ile gerekli temasları sağlayıp, dönecek koşulların oluşmasını sağlarım’ yanıtını verirken, yüzde 34,3’ü ‘zorla da olsa ülkesine geri gönderirdim’ seçeneğini tercih etti.

<p>Yan dairenize Suriyeli bir aile yerleşse bu sizi ne yönde etkiler?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 58,9 Suriyelilerin yan dairesinde olmasından rahatsız olacağını belirtti.&nbsp;<br></p>
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Yan dairenize Suriyeli bir aile yerleşse bu sizi ne yönde etkiler?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 58,9 Suriyelilerin yan dairesinde olmasından rahatsız olacağını belirtti. 

<p>Katılımcıların yüzde 46,9’u da çocuğunun Suriyeli çocuklarla sıra arkadaşı olmasından rahatsız olabileceği seçeneğini işaretledi.&nbsp;<br></p>
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Katılımcıların yüzde 46,9’u da çocuğunun Suriyeli çocuklarla sıra arkadaşı olmasından rahatsız olabileceği seçeneğini işaretledi. 

<p>Araştırmaya katılanlara ‘Çocuğunuzun Suriyeli bir kişi evlenmesi sizi ne yönde etkiler?’&nbsp; Sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 67,7’si bu durumdan rahatsız olacağı seçeneği işaretledi.<br></p>
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Araştırmaya katılanlara ‘Çocuğunuzun Suriyeli bir kişi evlenmesi sizi ne yönde etkiler?’  Sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 67,7’si bu durumdan rahatsız olacağı seçeneği işaretledi.

<p>‘Evinizde temizlik, tamirat gibi işlerde Suriyeli çalışan olmasını ister misiniz?’ şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 56,9’u istemem yanıtını verdi.&nbsp;<br></p>
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‘Evinizde temizlik, tamirat gibi işlerde Suriyeli çalışan olmasını ister misiniz?’ şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 56,9’u istemem yanıtını verdi. 

<p>‘Fabrikanız olsa daha ucuza çalışacak bir Suriyeli çalışan istihdam etmek ister misiniz?’ sorusuna katılanların yüzde 64,1’i istemem yanıtını verdi.&nbsp;&nbsp;<br></p>
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‘Fabrikanız olsa daha ucuza çalışacak bir Suriyeli çalışan istihdam etmek ister misiniz?’ sorusuna katılanların yüzde 64,1’i istemem yanıtını verdi.  

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