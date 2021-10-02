Türk televizyonlarında bu da oldu! Canlı yayında eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 12:52
<p>FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu <strong>"Fulya ile Umudun Olsun"</strong> isimli programda sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşandı.</p>

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu "Fulya ile Umudun Olsun" isimli programda sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşandı.

<p>Programa katılan <strong>Celal Bilgin</strong> isimli yurttaş, sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinde eşi <strong>G.D.</strong> olduğunu öne sürdü.<br></p>

Programa katılan Celal Bilgin isimli yurttaş, sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinde eşi G.D. olduğunu öne sürdü.

<p>İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.<br></p>

İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.

<p>Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.</p>

Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.

<p>Bu sırada, Öztürk'ün<strong> "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı"</strong> dediği duyuldu.</p>

Bu sırada, Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.

<p>Söz konusu anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.</p><p><strong>İşte o anlar:</strong></p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84lhf9?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x84lhf9?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Söz konusu anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o anlar:

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