Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan'a tebrik mesajları

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 18:30
<p>Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda, başkanlık seçimi sonuçlandı.</p>

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda, başkanlık seçimi sonuçlandı.

<p>TBB'nin yeni başkanı, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.</p><p>Erinç Sağkan yeni başkan seçildi. Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.</p><p><strong>Tebrik mesajalrı şu şekilde:&nbsp;</strong></p>

TBB'nin yeni başkanı, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.

Erinç Sağkan yeni başkan seçildi. Sağkan'a sosyal medyada tebrik mesajı yağdı.

Tebrik mesajalrı şu şekilde: 

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