Türkiye'de kadın mücadelesini başlatan Duygu Asena 76 yaşında

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:32
<p>Duygu Asena, 19 Nisan 1946 tarihinde doğdu. 30 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybeden Türk gazeteci ve yazar, <strong>Türkiye'de kadın hareketinin öncüsü olmasıyla biliniyor.</strong></p><p>İşte ünlü yazarın doğum gününde tüm ayrıntılarıyla yaşam öyküsü...</p>

Duygu Asena, 19 Nisan 1946 tarihinde doğdu. 30 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybeden Türk gazeteci ve yazar, Türkiye'de kadın hareketinin öncüsü olmasıyla biliniyor.

İşte ünlü yazarın doğum gününde tüm ayrıntılarıyla yaşam öyküsü...

<p><strong>Duygu Asena,</strong> <em>Nihal</em> ve <em>Muhtar Asena'nın</em> kızı olarak İstanbul'da doğdu. Babası susam ticaretiyle uğraşıyordu. Dedesi, CHP Gümüşhane milletvekili <em>Ali Şevket Öndersev'di</em>. Şair <em>İnci Asena</em> da kardeşiydi.<br></p>

Duygu Asena, Nihal ve Muhtar Asena'nın kızı olarak İstanbul'da doğdu. Babası susam ticaretiyle uğraşıyordu. Dedesi, CHP Gümüşhane milletvekili Ali Şevket Öndersev'di. Şair İnci Asena da kardeşiydi.

<p>Ortaöğrenimini <em>Kadıköy Özel Kız Koleji’nde</em> tamamlamasının ardından <em>İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde</em> eğitim gördü. İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, <em>Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklarevi’nde</em> çalıştı.<br></p>

Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü. İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklarevi’nde çalıştı.

<p>Gazetedeki ilk yazısı <strong>1972 yılında</strong> <em>Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde</em> yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu.</p><p>Türkiye'de kadın dergiciliği alanında en önemli dergilerden <strong>Kadınca Dergisi'nin</strong> 1978-1992 yılları arasında yayın yönetmenliğini yaptı.<br></p>

Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu.

Türkiye'de kadın dergiciliği alanında en önemli dergilerden Kadınca Dergisi'nin 1978-1992 yılları arasında yayın yönetmenliğini yaptı.

<p>1992-1997 yılları arasında<em> TRT-2</em> televizyon kanalında <strong>"Ondan Sonra"</strong> isimli bir program hazırlayıp sundu.<br></p><p>Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı<strong> Kadının Adı Yok</strong> ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan<strong> 1988’de yasaklandı.</strong></p><p>Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen<em> Atıf Yılmaz</em> tarafından filme alındı.</p>

1992-1997 yılları arasında TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu.

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı.

Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

<p><strong>KİTAPLARI</strong></p><p>* Paramparça, 2004</p><p>* Aşk Gidiyorum Demez, 2003</p><p>* Aslında Özgürsün, 2001</p><p>* Aynada Aşk Vardı, 1997</p><p>* Değişen Bir Şey Yok, 1994</p><p>* Kahramanlar Hep Erkek, 1992</p><p>* Aslında Aşk da Yok, 1989</p><p>* Kadının Adı Yok, 1987</p>

KİTAPLARI

* Paramparça, 2004

* Aşk Gidiyorum Demez, 2003

* Aslında Özgürsün, 2001

* Aynada Aşk Vardı, 1997

* Değişen Bir Şey Yok, 1994

* Kahramanlar Hep Erkek, 1992

* Aslında Aşk da Yok, 1989

* Kadının Adı Yok, 1987

<p>Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle <strong>Asena, feminist yazar olarak tanındı.</strong></p><p>Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi’nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti.<br></p>

Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena, feminist yazar olarak tanındı.

Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi’nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti.

<p>Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.</p><p><em>Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği</em> 2006 yılında Türkiye kadın hareketine hizmetleri nedeniyle<strong> Duygu Asena adına ödül koydu</strong> ve ilk ödülü Latife Hanım biyografisi nedeniyle<em> İpek Çalışlar'a</em> verdi.<br></p>

Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği 2006 yılında Türkiye kadın hareketine hizmetleri nedeniyle Duygu Asena adına ödül koydu ve ilk ödülü Latife Hanım biyografisi nedeniyle İpek Çalışlar'a verdi.

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