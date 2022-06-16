Türkiye’den vize istemeyen ülkeler güncellendi: Bir ülkeye daha kimlikle gidilebilecek

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:38
<p>Tatil planları yapanların en çok merak ettiği konu Türkiye'den vize istemeyen ülkeler oldu. Son yapılan bir anlaşmayla listeye yeni bir ülke daha eklendi.</p> <p>İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler…</p>

Tatil planları yapanların en çok merak ettiği konu Türkiye'den vize istemeyen ülkeler oldu. Son yapılan bir anlaşmayla listeye yeni bir ülke daha eklendi.

İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler…

<p>Andorra / 90 gün vizesiz.</p> <p>Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.</p>

Andorra / 90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

<div> <div>Arnavutluk / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Arnavutluk / 90 gün vizesiz.
<p>Azerbaycan / 90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.</p>

Azerbaycan / 90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

<p>Bahamalar / 240 gün vizesiz.</p>

Bahamalar / 240 gün vizesiz.

<p>Bahreyn / 30 gün vizesiz.</p>

Bahreyn / 30 gün vizesiz.

<div> <div>Barbados / 180 gün vizesiz.</div> </div>
Barbados / 180 gün vizesiz.
<div> <div>Belarus / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Belarus / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Belize / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Belize / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Birleşik Arap Emirlikleri / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Birleşik Arap Emirlikleri / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Bolivya / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Bolivya / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Bosna-Hersek / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Bosna-Hersek / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Botsvana / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Botsvana / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Brezilya / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Brezilya / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Britanya Virjin Adaları / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Britanya Virjin Adaları / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Brunei / 30 gün vizesiz</div> </div>
Brunei / 30 gün vizesiz
<div> <div>Cibuti / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Cibuti / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Cook Adaları /31 gün vizesiz.</div> </div>
Cook Adaları /31 gün vizesiz.
<div> <div> <div> <p>Doğu Timor / 30 gün vizesiz.</p> </div> <div> <div> </div> </div> </div> </div> <div> </div>

Doğu Timor / 30 gün vizesiz.

 
 
<div> <div>Dominika / 21 gün vizesiz.</div> </div>
Dominika / 21 gün vizesiz.
<p>Dominik Cumhuriyeti / 30 gün vizesiz.</p> <p>Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda 'ülkeye giriş' formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan 'turist kartı' alınması gerekmektedir.</p>

Dominik Cumhuriyeti / 30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda 'ülkeye giriş' formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan 'turist kartı' alınması gerekmektedir.

<div> <div>Ekvador / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Ekvador / 90 gün vizesiz.
<div> <div>El Salvador / 90 gün vizesiz.</div> </div>
El Salvador / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Endonezya / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Endonezya / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Ermenistan / 21 gün vizesiz.</div> </div>
Ermenistan / 21 gün vizesiz.
<div> <div>Fiji / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Fiji / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Fildişi Sahili / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Fildişi Sahili / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Filipinler / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Filipinler / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Filistin / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Filistin / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Guatemala / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Guatemala / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Güney Afrika / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Güney Afrika / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Güney Kore / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Güney Kore / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Gürcistan / 365 gün vizesiz.Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.</div> </div>
Gürcistan / 365 gün vizesiz.Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
<div> <div>Haiti / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Haiti / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Honduras / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Honduras / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Hong Kong / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Hong Kong / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Irak / 10 gün vizesiz</div> </div>
Irak / 10 gün vizesiz
<div> <div>İran / 90 gün vizesiz</div> </div>
İran / 90 gün vizesiz
<div> <div>Jamaika / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Jamaika / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Japonya / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Japonya / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Kamboçya / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Kamboçya / 30 gün vizesiz.
<div class="header type-1 relative margin-bottom-md " style="margin: 0px 0px 2rem; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; color: #000000; font-family: Poppins, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <div class="border-bottom border-small" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="font-family: sans-serif;">Karadağ / 90 gün vizesiz.</span></div> </div>
Karadağ / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Katar / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz</div> </div>
Katar / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
<div> <div>Kazakistan / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Kazakistan / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Kenya / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Kenya / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Kırgızistan / 30 gün vizesiz</div> </div>
Kırgızistan / 30 gün vizesiz
<p>Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / 30 gün vizesiz.Pasaporta'da kimlik duymadan giriş yapabiliyorsunuz.</p>

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / 30 gün vizesiz.Pasaporta'da kimlik duymadan giriş yapabiliyorsunuz.

<div> <div>Kolombiya / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Kolombiya / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Kosova / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Kosova / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Komor Adaları / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Komor Adaları / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Kosta Rika / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Kosta Rika / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Kuveyt / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Kuveyt / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Lübnan / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Lübnan / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Madagaskar / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Madagaskar / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Makao / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Makao / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Nijer / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Nijer / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Makedonya / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Makedonya / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Maldivler / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Maldivler / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Malezya / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Malezya / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Mauritius / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Mauritius / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Mauritius / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Mauritius / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Moğolistan / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Moğolistan / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Moldova / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.</div> </div>
Moldova / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
<div> <div>Monaco / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Monaco / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Mozambik / 28 gün vizesiz.</div> </div>
Mozambik / 28 gün vizesiz.
<div> <div>Myanmar (Burma) / 28 gün vizesiz.</div> </div>
Myanmar (Burma) / 28 gün vizesiz.
<div> <div>Nepal / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Nepal / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Nikaragua / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Nikaragua / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Niue / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Niue / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Özbekistan / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Özbekistan / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Pakistan / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Pakistan / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Palau / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Palau / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Panama / 180 gün vizesiz.</div> </div>
Panama / 180 gün vizesiz.
<p>Paraguay / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</p>

Paraguay / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

<div> <div>Peru / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Peru / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Ruanda / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Ruanda / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Saint Lucia / 42 gün vizesiz.</div> </div>
Saint Lucia / 42 gün vizesiz.
<div> <div>Saint Vincent ve Grenadinler / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Saint Vincent ve Grenadinler / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Samoa / 60 gün vizesiz.</div> </div>
Samoa / 60 gün vizesiz.
<div> <div>Samoa / 60 gün vizesiz.</div> </div>
Samoa / 60 gün vizesiz.
<p>San Marino / Vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.</p>

San Marino / Vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

<div> <div>Sao Tome ve Principe / 15 gün vizesiz.</div> </div>
Sao Tome ve Principe / 15 gün vizesiz.
<div> <div>Senegal / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Senegal / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Seyşeller / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Seyşeller / 90 gün vizesiz.
<p>Sırbistan / Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle seyahat edebilecek.</p>

Sırbistan / Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle seyahat edebilecek.

<div> <div>Sierra Leone / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Sierra Leone / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<div> <div>Singapur / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Singapur / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Solomon Adaları / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Solomon Adaları / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Sri Lanka / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Sri Lanka / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Sudan / 30 gün vizesiz</div> </div>
Sudan / 30 gün vizesiz
<div> <div>Surinam / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Surinam / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Svaziland / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Svaziland / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Şili / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Şili / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Tacikistan / 60 gün vizesiz.</div> </div>
Tacikistan / 60 gün vizesiz.
<div> <div>Tanzanya / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Tanzanya / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Tayland / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Tayland / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Tayvan / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Tayvan / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Trinidad ve Tobago / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Trinidad ve Tobago / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Tunus / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Tunus / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Turks ve Caicos Adaları / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Turks ve Caicos Adaları / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Uganda / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Uganda / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Ukrayna / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.</div> </div>
Ukrayna / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
<p>Umman / Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.</p>

Umman / Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.

<div> <p>Uruguay / 90 gün vizesiz.</p> </div>

Uruguay / 90 gün vizesiz.

<div> <div>Ürdün / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Ürdün / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Vanuatu / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Vanuatu / 30 gün vizesiz.
<p>Vatikan / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.</p>

Vatikan / 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.

<div> <div>Venezuela / 90 gün vizesiz.</div> </div>
Venezuela / 90 gün vizesiz.
<div> <div>Zambiya / Kapıda vize uygulaması var. Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor. Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.</div> </div>
Zambiya / Kapıda vize uygulaması var. Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor. Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.
<p>Zimbabve / Kapıda vize uygulaması var.Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor.</p>

Zimbabve / Kapıda vize uygulaması var.Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor.

<div> <div>Tuvalu / 30 gün vizesiz.</div> </div>
Tuvalu / 30 gün vizesiz.
<div> <div>Antigua ve Barbuda / 180 gün vizesiz.</div> </div>
Antigua ve Barbuda / 180 gün vizesiz.

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