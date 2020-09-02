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"ÇIRPINMAYA DUYARLI"

Fox'un çırpınan bir kişi gördüğünde hızla tepki verdiğini söyleyen Gödeler, “Köpek korkusu olan insanların, kurtarmaya gelen köpeği görünce korkmaması için bir cankurtaranla kurtarmaya gitmesi için kullanacağız. İnsanların köpeğe olan güveni arttıkça tek başına da görev yapabilecek. Şu an köpeğimiz çırpınmaya duyarlı. Çırpınan bir kişi gördüğünde direkt tepki veriyor. Cankurtaranın da 'git' komutuyla veya içgüdüsüne göre kurtarmak için denize giriyor" diye konuştu.

"KAFASINI DEĞİL KIYAFETİNİ TUTUN"

Fox'un kurtarmaya gittiği kişinin panik yapmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunan Gödeler, “Denizde tehlike altında olan ve Fox'un kurtarmaya gittiği kişi Fox'un dönmesini beklemeli. Köpeğimiz kişinin yanına gidince otomatik olarak kişini tutunabilmesi için geri dönüyor. Köpeğin kafasını değil, döndükten sonra sırtındaki tutacak tutulmalı. Fox'un en büyük ödülü ise top. Top için yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.