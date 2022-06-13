Tutuklanan Galip Öztürk’ün 105 çocuk isteyen eşi konuştu: Her zamankinden daha zor
Daha önce 105 çocuk istediğini söyleyen Kristina Öztürk, eşinin gözaltına alınmasından sonra çok yalnız hissettiğini ve geleceğinde bir belirsizlik olduğunu söyledi.
İngiliz Daily Star gazetesi Kristina’nın eskiden bir striptizci olduğunu yazarken 24 yaşındaki Kristina Öztürk’ün çocuklarının fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaştığını aktardı.
Video Haberler
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
- Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
- Türkiye'nin acı gerçeği: Sadece yüzde 10,9
- 'Tokatçı' İstanbul'da gerçek oldu!
- 6 kadına acı veda: Yakınlarından son görev...
- İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
- Taksiyi, tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı
- 4 ilde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu
- Kayıp iki gencin telefonları parçalanmış halde bulundu
- Hırsızdan pişkin savunma: 'Çay içmeye geldim' dedi
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı