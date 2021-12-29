Üç kez dünya kupasında finale kalmıştı: Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 07:46
Üç kez dünya kupasında finale kalmıştı: Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, 4 tepe tarihinde finale kalan ilk Türk oldu.

Üç kez dünya kupasında finale kalmıştı: Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Daha önce üç kez dünya kupasında finale kalma başarısı gösteren Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 tepe turnuvasının ilk ayağında Almanya’da yapılan eleme yarışmasında 70 sporcu arasından 32. sırada yer alarak finale kalma başarısı gösterdi. 

Üç kez dünya kupasında finale kalmıştı: Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Fatih, 4 tepe tarihinde final yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti.

Üç kez dünya kupasında finale kalmıştı: Fatih Arda İpçioğlu, tarih yazdı

Fatih Arda İpçioğlu’nun final yarışı 29 Aralık Çarşamba günü saat 18.15'te başlayacak.


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