Üç Kız Kardeş dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 23:20
<p><strong>Üç Kız Kardeş,</strong> yönetmenliğini <strong>Eda Teksöz'ün</strong> üstlendiği, senaryosunu <strong>Nilüfer Özçelik </strong>ve <strong>Sevgi Yılmaz'ın</strong> kaleme aldığı dram ve romantik türündeki televizyon dizisi.</p> <p><em>Süreç Film</em> imzalı dizinin ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.</p>

Üç Kız Kardeş, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki televizyon dizisi.

Süreç Film imzalı dizinin ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

<p>Dizinin çekimleri <strong>Ayvalık'ta</strong> gerçekleştiriliyor.</p> <p>3 kız kardeşin isimleri <strong>Türkân, Dönüş </strong>ve<strong> Derya</strong>; Sadık Bey ve Nesrin Hanım’la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.</p>

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor.

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya; Sadık Bey ve Nesrin Hanım’la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>*İclal Aydın</p> <p>*Reha Özcan</p> <p>*Özgü Kaya</p>

OYUNCULAR

*İclal Aydın

*Reha Özcan

*Özgü Kaya

<p>*Almila Ada</p> <p>*Melisa Berberoğlu</p> <p>*Berker Güven</p>

*Almila Ada

*Melisa Berberoğlu

*Berker Güven

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