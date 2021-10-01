UEFA sıralamasında, Yunanistan'a geçilerek 19.sıraya düştük
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne play-off oynamak koşulu ile 1 , UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılacağız ve iki numaralı kupa UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayamayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
Dün oynanan Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması UEFA sıralaması açısından da büyük önem taşıyordu. Karşılaşma öncesi ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farkla Türkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertliler, kazansayı aradaki fark açılacaktı. Ancak sarı lacivertlilerin Olympiakos'a 3-0 yenilmesi işleri tersine çevirdi.
UEFA ülkeler sıralaması, UEFA'ya üye ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına göre oluşturulan ülke sıralamasıdır. Sıralamada, son 5 sezonda oynanan maçlar dikkate alınır. Buna göre, 2021-2022 UEFA ülke sıralaması için; 2017-2018 sezonundan 2021-2022 sezonuna kadar (bu sezon dahil) oynanan maçlarda alınan sonuçlar ülke sıralamasını etkiler.
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