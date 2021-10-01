UEFA sıralamasında, Yunanistan'a geçilerek 19.sıraya düştük

UEFA ülkeler sıralaması, UEFA'ya üye ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına göre oluşturulan ülke sıralamasıdır. Sıralamada, son 5 sezonda oynanan maçlar dikkate alınır. Buna göre, 2021-2022 UEFA ülke sıralaması için; 2017-2018 sezonundan 2021-2022 sezonuna kadar (bu sezon dahil) oynanan maçlarda alınan sonuçlar ülke sıralamasını etkiler.

