UEFA sıralamasında, Yunanistan'a geçilerek 19.sıraya düştük

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2021 Cuma, 12:34
<p>Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi ilk maçlarını oynamasının ardından UEFA ülke puan sıralaması da belli oldu.&nbsp;</p>

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi ilk maçlarını oynamasının ardından UEFA ülke puan sıralaması da belli oldu. 

<p>Bu sezonun puan açısından önemi ise alınacak puanların 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından çok değerli olması.<br></p>

Bu sezonun puan açısından önemi ise alınacak puanların 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından çok değerli olması.

<p>Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne play-off oynamak koşulu ile 1 , UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılacağız ve iki numaralı kupa UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayamayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.</p>

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne play-off oynamak koşulu ile 1 , UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılacağız ve iki numaralı kupa UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayamayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

<p>Dün oynanan Fenerbahçe -&nbsp; Olympiakos&nbsp; karşılaşması UEFA sıralaması açısından da büyük önem taşıyordu. Karşılaşma öncesi ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farkla Türkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertliler, kazansayı aradaki fark açılacaktı. Ancak sarı lacivertlilerin Olympiakos'a 3-0 yenilmesi işleri tersine çevirdi.</p>

Dün oynanan Fenerbahçe -  Olympiakos  karşılaşması UEFA sıralaması açısından da büyük önem taşıyordu. Karşılaşma öncesi ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farkla Türkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertliler, kazansayı aradaki fark açılacaktı. Ancak sarı lacivertlilerin Olympiakos'a 3-0 yenilmesi işleri tersine çevirdi.

<p>UEFA ülkeler sıralaması, UEFA'ya üye ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına göre oluşturulan ülke sıralamasıdır. Sıralamada, son 5 sezonda oynanan maçlar dikkate alınır. Buna göre, 2021-2022 UEFA ülke sıralaması için; 2017-2018 sezonundan 2021-2022 sezonuna kadar (bu sezon dahil) oynanan maçlarda alınan sonuçlar ülke sıralamasını etkiler.<br></p>

UEFA ülkeler sıralaması, UEFA'ya üye ülkelerin futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına göre oluşturulan ülke sıralamasıdır. Sıralamada, son 5 sezonda oynanan maçlar dikkate alınır. Buna göre, 2021-2022 UEFA ülke sıralaması için; 2017-2018 sezonundan 2021-2022 sezonuna kadar (bu sezon dahil) oynanan maçlarda alınan sonuçlar ülke sıralamasını etkiler.

<p><strong>İşte UEFA'da ülke sıralamasında Türkiye'nin yeri:</strong></p><p>15. Hırvatistan: 24.900</p><p>16. Çekya: 24.400</p><p>17. Güney Kıbrıs: 24.375</p><p>18. Yunanistan: 24.200</p><p>19. Türkiye: 23.900</p><p>17. Güney Kıbrıs: 24.375</p><p>18. Yunanistan: 24.200</p><p>19. Türkiye: 23.900</p>

İşte UEFA'da ülke sıralamasında Türkiye'nin yeri:

15. Hırvatistan: 24.900

16. Çekya: 24.400

17. Güney Kıbrıs: 24.375

18. Yunanistan: 24.200

19. Türkiye: 23.900

17. Güney Kıbrıs: 24.375

18. Yunanistan: 24.200

19. Türkiye: 23.900

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