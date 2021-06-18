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"Turnuvaya katılan federasyonlar kuralları imzalamış durumda. UEFA hiçbir zaman oyunculara doğrudan ceza vermiyor. Bunu daima turnuvaya katılan ülkelerin yerel federasyonları üzerinden gerçekleştiriyoruz. UEFA, takımlara sponsorlukların turnuvanın düzenlenmesi ile futbolun gelişimi için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı."