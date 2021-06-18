4
"Turnuvaya katılan federasyonlar kuralları imzalamış durumda. UEFA hiçbir zaman oyunculara doğrudan ceza vermiyor. Bunu daima turnuvaya katılan ülkelerin yerel federasyonları üzerinden gerçekleştiriyoruz. UEFA, takımlara sponsorlukların turnuvanın düzenlenmesi ile futbolun gelişimi için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı."
Video Haberler
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı