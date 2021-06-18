David Alaba Hollanda mağlubiyetinden dolayı üzgün olduğunu belirtti
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu mücadelesinde Hollanda Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Avusturya takımının kaptanı David Alaba, maçın ardından üzgün olduğunu belirtti.
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmayı Hollanda 2-0 kazandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Memphis Depay ve 67'de Denzel Dumfries kaydetti.
Karşılaşmanın ardından üzgün olduğunu söyleyen Avusturya kaptanı Alaba, "Takımımla gurur duyuyorum. Harika bir takıma karşı cesur oynadık. Mağlubiyette tüm sorumluluğu üzerime alıyorum, penaltı yaptırmamalıydım. Herkesten özür dilerim, bu beni çok incitti" dedi.
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