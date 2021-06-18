<p>Daily Mail'in haberine göre ismi Galatasaray ile de anılan Fernandinho, Manchester City ile sözleşme uzatma kararı aldı.<br></p>
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Daily Mail'in haberine göre ismi Galatasaray ile de anılan Fernandinho, Manchester City ile sözleşme uzatma kararı aldı.

<p>İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı oyuncuyla ilgili kararını verdi.<br></p>
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı oyuncuyla ilgili kararını verdi.

<p>Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen 36 yaşındaki oyuncu, City'de kalmaya devam edecek.<br></p>
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Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen 36 yaşındaki oyuncu, City'de kalmaya devam edecek.

<p>İngiliz basınının haberlerine göre, City kaptanı Fernandinho ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.<br></p>
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İngiliz basınının haberlerine göre, City kaptanı Fernandinho ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

<p>Brezilyalı yıldız kulübüyle 9'uncu sezonuna yaklaşırken Galatasaray'ın da bu isimle ilgilendiği haberleri çıkmıştı.<br></p>
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Brezilyalı yıldız kulübüyle 9'uncu sezonuna yaklaşırken Galatasaray'ın da bu isimle ilgilendiği haberleri çıkmıştı.

<p>Orta sahadaki eksikliği doldurmak için Brezilyalı oyuncuyu listesine aldığı belirtilen sarı-kırmızılıların, Fernandinho'nun Avrupa'da kariyerine devam etme isteğinden dolayı bu transfere uzak olmadığı da kaydediliyordu.<br></p>
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Orta sahadaki eksikliği doldurmak için Brezilyalı oyuncuyu listesine aldığı belirtilen sarı-kırmızılıların, Fernandinho'nun Avrupa'da kariyerine devam etme isteğinden dolayı bu transfere uzak olmadığı da kaydediliyordu.

<p>İlerleyen yaşına rağmen geçen sezon İngiliz devi City'de 36 maça çıkan Fernandinho, 1 gol atıp 4 de gol pası üretti.&nbsp;<br></p>
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İlerleyen yaşına rağmen geçen sezon İngiliz devi City'de 36 maça çıkan Fernandinho, 1 gol atıp 4 de gol pası üretti. 

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