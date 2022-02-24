Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 13:15
Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Askeri operasyonu sabaha karşı başlatmasının ardından Ukrayna'da panik havası başladı.

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Binlerce insan otomobillere atlayarak Kiev'den kaçmaya çalışırken, havalimanlarında insanlar mahsur kaldı. Kiev'deki metro istasyonları da sığınağa dönüştü.

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından panikleyen halk Harkov kentinde metro istasyonuna sığındı. 

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Rusya’nın sabaha karşı Ukrayna’ya operasyon emri vermesinin ardından birçok noktaya saldırı başladı. 

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Ülkenin kuzeyindeki Harkov kentinde korkuya kapılan halk metro istasyonlarına sığındığı görüldü. Başkent Kiev’de ise Rus birliklerin saldırıları sonrası meydana gelen hasar görüntülendi. 

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Zelenskiy, Ukrayna yurttaşlarından yaralı askerler için kan bağışı yapmasını talep etti.

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Zelenskiy, "Ellerinde silahlarla devletimizi savunmaya hazır olan hiçbir Ukrayna yurttaşlarının yaptırım uygulanmayacak" dedi.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler