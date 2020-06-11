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Ukrayna basınına bilgi veren Denisova, “Ukrayna Sağlık
Bakanlığı, taşıyıcı annelerden doğan bebeklerini almak isteyen yabancı
ailelerin ülkeye gelebilmeleri için özel izin çıkarıyor. Aileler gelmeye
başladı. Ancak zorunlu karantina uygulaması nedeniyle şu an gözlem altındalar”
dedi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya
gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim
alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirmişti.
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