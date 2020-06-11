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Ukrayna basınına bilgi veren Denisova, “Ukrayna Sağlık Bakanlığı, taşıyıcı annelerden doğan bebeklerini almak isteyen yabancı ailelerin ülkeye gelebilmeleri için özel izin çıkarıyor. Aileler gelmeye başladı. Ancak zorunlu karantina uygulaması nedeniyle şu an gözlem altındalar” dedi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirmişti.