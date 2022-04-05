Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

(İHA)
05 Nisan 2022 Salı, 17:35
<p>Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus birliklerinden temizlenen bölgelerde savaşın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.</p>

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus birliklerinden temizlenen bölgelerde savaşın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

<p>Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından başkente 30 kilometre mesafede bulunan Stoyanka’da da savaşın izleri ortaya çıktı.</p>

Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından başkente 30 kilometre mesafede bulunan Stoyanka’da da savaşın izleri ortaya çıktı.

<p>Kentte birçok yerleşim yeri ağır hasar aldı. Birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda iş yerinin de yağmalandığı görüldü.</p>

Kentte birçok yerleşim yeri ağır hasar aldı. Birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda iş yerinin de yağmalandığı görüldü.

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