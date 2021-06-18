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Oyun, yeni özellikleri olan; kan rengi değişikliği ve oyunu sanal olarak çerçeveleyen simülasyon eğitim alanı ile yeniden Hindistan'daki kullanıcıların beğenisi sunulacak.
TechCrunch, oyunlarda şiddet tasvirlerini sansürleme geleneğinin bir parçası olan değiştirilmiş kan renginin ötesinde oyunun gerçek olmadığını hatırlatan Battlegrounds'ın PUBG Mobile ile aynı gibi göründüğünü yazdı.
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