<p>TechCrunch, popüler savaş oyunu PUBG Mobile'ın Eylül 2020'de yasaklandıktan sonra Hindistan'a geri döndüğünü yazdı. Uygulama, Google Play Store'da yeni adı Battlegrounds Mobile India olarak erişime açıldı. Oyunda, yeşil kan ve yeni hesap sistemi gibi bazı değişikliklerle gidildi.<br></p>
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TechCrunch, popüler savaş oyunu PUBG Mobile'ın Eylül 2020'de yasaklandıktan sonra Hindistan'a geri döndüğünü yazdı. Uygulama, Google Play Store'da yeni adı Battlegrounds Mobile India olarak erişime açıldı. Oyunda, yeşil kan ve yeni hesap sistemi gibi bazı değişikliklerle gidildi.

<p>Hindistan hükümeti geçen yıl 118 Çin merkezli uygulamayı ülke genelinde yasaklama kararını aldığını duyurmuştu.</p><p>Ortalama 33 milyon PUBG Mobile oyuncusu olduğu tahmin edilen Hindistan'da yasakla birlikte Tencent Gaming 33 milyon oyuncu kaybetmiş oldu.</p>
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Hindistan hükümeti geçen yıl 118 Çin merkezli uygulamayı ülke genelinde yasaklama kararını aldığını duyurmuştu.

Ortalama 33 milyon PUBG Mobile oyuncusu olduğu tahmin edilen Hindistan'da yasakla birlikte Tencent Gaming 33 milyon oyuncu kaybetmiş oldu.

<p>Oyun, yeni özellikleri olan; kan rengi değişikliği ve oyunu sanal olarak çerçeveleyen simülasyon eğitim alanı ile yeniden Hindistan'daki kullanıcıların beğenisi sunulacak.</p><p>TechCrunch, oyunlarda şiddet tasvirlerini sansürleme geleneğinin bir parçası olan değiştirilmiş kan renginin ötesinde oyunun gerçek olmadığını hatırlatan Battlegrounds'ın PUBG Mobile ile aynı gibi göründüğünü yazdı.</p>
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Oyun, yeni özellikleri olan; kan rengi değişikliği ve oyunu sanal olarak çerçeveleyen simülasyon eğitim alanı ile yeniden Hindistan'daki kullanıcıların beğenisi sunulacak.

TechCrunch, oyunlarda şiddet tasvirlerini sansürleme geleneğinin bir parçası olan değiştirilmiş kan renginin ötesinde oyunun gerçek olmadığını hatırlatan Battlegrounds'ın PUBG Mobile ile aynı gibi göründüğünü yazdı.

<p>PUBG Studio ayrıca, Hindistan'ta yeniden piyasa sürülmeden önce, Tencent ile bağlarını kopardığını ve oyunun verilerini ülkedeki Microsoft Azure veri merkezlerine taşıdığını duyurdu.<br></p>
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PUBG Studio ayrıca, Hindistan'ta yeniden piyasa sürülmeden önce, Tencent ile bağlarını kopardığını ve oyunun verilerini ülkedeki Microsoft Azure veri merkezlerine taşıdığını duyurdu.

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