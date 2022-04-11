Uludağ'a nisan karı

DHA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:54
<p>Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a kar yağdı.</p><p><strong>Sabaha karşı başlayan yağışla karın kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.&nbsp;</strong></p>

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’a kar yağdı.

Sabaha karşı başlayan yağışla karın kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. 

<p>Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da sabaha&nbsp; karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı.&nbsp;</p>

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da sabaha  karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. 

<p>Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da sabaha&nbsp; karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı.&nbsp;</p>

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da sabaha  karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. 

<p>Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.&nbsp;</p>

Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. 

<p>17 Aralık’ta açılan kış sezonunun 3 Nisan’da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı.&nbsp;</p>

17 Aralık’ta açılan kış sezonunun 3 Nisan’da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı. 

<p>Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.</p>

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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