Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği, endemik bitki, orman
yapısı ve su kaynakları ile dünyanın sayılı doğal laboratuvarlarından olan
Uludağ’da karayoluna paralel yapılabilecek yer altı çalışmasının 4 kilometrelik
ormanlık alanda ağaçlar kesilerek yapılmasına tepki gösterirken, Milli Park
yetkilileri ise ormanda yangın söndürme amaçlı yol da açıldığını ifade ettiler.
Yaz ve kış vatandaşların nefes almak için ilk tercihlerinden
biri olan Uludağ, endemik türlerin 32 çeşidiyle de dünyaya mal olmuş sayılı
doğal laboratuvarlardan biri olma özelliğini taşıyor. Endemik bitki türleri,
orman yapısı ve su kaynakları ile Bursalıların hayat kaynağı olan Uludağ’da
orman içinde 4 kilometre boyunca koronavirüs pandemisi esnasında sessiz
sedasız yapılan altyapı çalışmaları doğaseverleri harekete geçirdi.
Karayolunun yanından gitme ihtimali olan altyapı çalışması
için 4 kilometrelik ormanlık alanın kullanılması, bin 500’e yakın çam ağacının
yok olmasına sebep oldu. Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nün kanunlarını
uygulamadığını ifade eden Doğayı ve Çevreyi koruma derneği (DOĞADER) Genel
Sekreteri Sedat Güler, doğaseverlerle birlikte alanda gerekli incelemelerde
bulundu.
Teleferik projesinden sonra Uludağ’da yasal ve yasa dışı
yapılaşma artışı sebebiyle alt yapı sorununun ortaya çıktığını belirten Güler,
“Bursa’dan başlayan, Kadıyayla-Kirazlı yaylaya kadar ulaşan altyapı çalışması,
devamında da Sarıalan bölgesine kadar uzatılmıştır. Uludağ karayolu
paralelinden orman ve bitki örtüsüne zarar vermeden yapılabilecek olunan
çalışma, maliyet endişesiyle orman içinden 15 metre genişliğinde ve 4 kilometre
boyunda yüzlerce, binlerce ağacı yok ederek Sarıalan bölgesine ulaştırılmıştır.
Büyük ihtimalle de Çobankaya ve Oteller bölgesine de yine orman ve bitki örtüsü
içinde yol açılıp, Uludağ Milli Parkı’na zarar verilecektir” dedi.
Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan sel felaketlerine
rağmen, Uludağ ve eteklerindeki ağaç katliamlarının devam ettiğini belirten
Güler, “Altyapı uğruna katledilen bir Uludağ göknarı, 72 kişinin bir günlük
oksijenini sağlarken, Uludağ eteklerinde yoğun olan kayın ormanlarındaki bir
ağaç ise 10 ton suyu tutmaktadır. Uludağ bir Milli Parktır, Milli Park olarak
kalmalı ve Milli Park kanunları uygulanmalıdır” diye yetkilileri göreve davet
etti.
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