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Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan sel felaketlerine rağmen, Uludağ ve eteklerindeki ağaç katliamlarının devam ettiğini belirten Güler, “Altyapı uğruna katledilen bir Uludağ göknarı, 72 kişinin bir günlük oksijenini sağlarken, Uludağ eteklerinde yoğun olan kayın ormanlarındaki bir ağaç ise 10 ton suyu tutmaktadır. Uludağ bir Milli Parktır, Milli Park olarak kalmalı ve Milli Park kanunları uygulanmalıdır” diye yetkilileri göreve davet etti.