Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 14:23
Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

ABD, The New York Times: Putin, askere Doğu Ukrayna'ya girin emri verdi.

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

İngiltere, The Daily Telegrapg: Putin, askerleri Ukrayna’ya girerken kan dökülebilir uyarısında bulundu

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

İngiltere, The Times: Putin, tankları Ukrayna'ya yolluyor

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

Fransa, Le Monde: Vladimir Putin, Ukrayna'da taaruza geçti

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

İngiltere, The Guardian: Putin, Rusya’yı Ukrayna konusunda Batı ile çarpışma rotasına soktu

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

ABD, Bloomberg: Rusya parlamentosu, ayrılıkçılarla yapılan anlaşmaları onaylayacak

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

ABD, Politico: "Savaş, yıkım ve ölüm": Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey üyeleri, Rusya'nın Ukrayna gerilimini artırmasını sertçe eleştirdi

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

İsrail, The Jerusalem Post: Ukrayna krizi: Putin, tankları ve  askeri teçhizatları Donetsk'e gönderdi

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

Fransa, Libération: Ukrayna'da Putin ile karşı karşıya kalan ABD, sonunda karşı taarruza geçti

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

ABD, The Washington Post: Putin, birlikleri Doğu Ukrayna'ya gönderiyor

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

Rusya, The Moscow TimesPutin: Rus ordusuna DHC ve LHC'de barışı koruma talimatı verdi

Uluslararası basında Rusya - Batı krizi

ABD, The Wall Street Journal: Putin, birliklere Doğu Ukrayna'ya girin emri verdi

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