Ümit Ünal'ın doğum gününde ünlü yönetmenin yaşam öyküsü

Bugün ünlü yönetmen Ümit Ünal'ın doğum günü.

Sinema bölümünü bitirdikten sonraki sene katıldığı yarışmada yazdığı senaryonun birinci olmasıyla ilk senaryosunun Halit Refiğ tarafından filme çekilmesi ile sinema dünyasına giriş yapan Ünal, film üretmeye ve senaryo yazmaya hız kesmeden devam ediyor.



İşte son filmi Aşk, Büyü vs. ile seyircinin beğenisini kazanan yönetmenin yaşam öyküsü...