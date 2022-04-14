Ümit Ünal'ın doğum gününde ünlü yönetmenin yaşam öyküsü

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 13:39
<p>Bugün ünlü yönetmen <strong>Ümit Ünal'ın doğum günü.</strong></p><p>Sinema bölümünü bitirdikten sonraki sene katıldığı yarışmada yazdığı senaryonun birinci olmasıyla ilk senaryosunun <strong>Halit Refiğ</strong> tarafından filme çekilmesi ile sinema dünyasına giriş yapan Ünal, film üretmeye ve senaryo yazmaya hız kesmeden devam ediyor.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p><p>İşte son filmi <strong>Aşk, Büyü vs.</strong> ile seyircinin beğenisini kazanan yönetmenin yaşam öyküsü...</p>

Bugün ünlü yönetmen Ümit Ünal'ın doğum günü.

Sinema bölümünü bitirdikten sonraki sene katıldığı yarışmada yazdığı senaryonun birinci olmasıyla ilk senaryosunun Halit Refiğ tarafından filme çekilmesi ile sinema dünyasına giriş yapan Ünal, film üretmeye ve senaryo yazmaya hız kesmeden devam ediyor. 

İşte son filmi Aşk, Büyü vs. ile seyircinin beğenisini kazanan yönetmenin yaşam öyküsü...

<p>Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünü 1985 yılında bitirdi. Okul sırasında yaptığı kısa filmlerle çeşitli ödüller aldı.&nbsp;<br></p><p>İlk senaryosu <strong>"Teyzem",</strong> <em>1986 Milliyet Gazetesi Senaryo Yarışması'nda</em> <strong>birincilik ödülü aldı ve Halit Refiğ</strong> tarafından filme çekildi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünü 1985 yılında bitirdi. Okul sırasında yaptığı kısa filmlerle çeşitli ödüller aldı. 

İlk senaryosu "Teyzem", 1986 Milliyet Gazetesi Senaryo Yarışması'nda birincilik ödülü aldı ve Halit Refiğ tarafından filme çekildi. 

<p>1986-1993 yılları arasında<strong> sekiz senaryosu filme çekildi.</strong> </p><p><strong>İlk filmi 9'u</strong> 2001 yılında yazdı ve yönetti. 9, <strong>2003 yılı Yabancı Film Oscar'ı için Türkiye'nin adayı seçildi</strong> ve çeşitli festivallerde ödüller aldı.<br></p>

1986-1993 yılları arasında sekiz senaryosu filme çekildi.

İlk filmi 9'u 2001 yılında yazdı ve yönetti. 9, 2003 yılı Yabancı Film Oscar'ı için Türkiye'nin adayı seçildi ve çeşitli festivallerde ödüller aldı.

<p>2004 yılında senaryosunu yazdığı <strong>Anlat İstanbul</strong> adlı filmi 4 farklı yönetmenle birlikte yönetti.&nbsp;<br></p>

2004 yılında senaryosunu yazdığı Anlat İstanbul adlı filmi 4 farklı yönetmenle birlikte yönetti. 

<p>2008 yılında gösterime giren, yazıp yönettiği <strong>Ara</strong> filmi,<em> 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü</em> ve <em>15. Altın Koza Film Festivali'nde</em><strong> En İyi Senaryo </strong>ve<strong> En İyi Kurgu</strong> <strong>ödüllerini aldı.&nbsp;</strong><br></p>

2008 yılında gösterime giren, yazıp yönettiği Ara filmi, 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü ve 15. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini aldı. 

<p>2008 yılında <strong>Hasan Ali Toptaş'ın</strong> <strong>Gölgesizler</strong> adlı romanını senaryolaştırdı ve yönetmenliğini üstlendi.&nbsp;<br></p>

2008 yılında Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler adlı romanını senaryolaştırdı ve yönetmenliğini üstlendi. 

<p>2010 yılında senaryosu <em>Uygar Şirin'e</em> ait olan <strong>Ses</strong> filmini yönetti. 2011 yılında senaryosunu yazdığı <strong>Nar</strong> filminin yönetmenliğini de yaptı.<br></p>

2010 yılında senaryosu Uygar Şirin'e ait olan Ses filmini yönetti. 2011 yılında senaryosunu yazdığı Nar filminin yönetmenliğini de yaptı.

<p>Ünal, son olarak, 2019 yılında <strong>Aşk, Büyü vs.</strong> filmini yönetti. Bu güne kadar dört kitabı yayımlandı.<br></p>

Ünal, son olarak, 2019 yılında Aşk, Büyü vs. filmini yönetti. Bu güne kadar dört kitabı yayımlandı.

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