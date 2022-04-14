Ümit Ünal'ın doğum gününde ünlü yönetmenin yaşam öyküsü
Bugün ünlü yönetmen Ümit Ünal'ın doğum günü.
Sinema bölümünü bitirdikten sonraki sene katıldığı yarışmada yazdığı senaryonun birinci olmasıyla ilk senaryosunun Halit Refiğ tarafından filme çekilmesi ile sinema dünyasına giriş yapan Ünal, film üretmeye ve senaryo yazmaya hız kesmeden devam ediyor.
İşte son filmi Aşk, Büyü vs. ile seyircinin beğenisini kazanan yönetmenin yaşam öyküsü...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi
- Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
- Zelenski'den AB'ye çağrı: Sponsor olmayı bırakın
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukraynalı sporcu: Evimin yakınına 2 bomba düştü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kronik hastaların rapor sürelerine ilişkin değişiklik!
- Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi açıklandı
- İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı
- Sörloth'tan Beşiktaş ve transfer iddialarına yanıt!
- 'Halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyor'
- Mansur Yavaş'tan öğrencilere güzel haber
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor