Ünlü ekonomist Ali Ağaoğlu dolardaki yeni yükseliş için tarih verdi

Fakat kabul etmekte zorlandığım, bütün dünya merkez bankaları giderken Mersin’e biz gidiyoruz tersine. Burada ne yapar Merkez Bankası sorusunun yanıtını gerçekten bilmiyorum. Ne yapmalı ile ne yaparı ayıralım. Ne yapmalı, dün faiz indirmemeliydi, bugün yine faiz indirmemeli, bunlar bana göre net. Artırmalı mı, bence geçen sefer indireceğine artırsaydı daha iyiydi ama hiç dokunmasa çok iyiydi. Yani en azından söyleyecek bir sözümüz vardı. Ama indirdikten sonra da böyle bir patikaya girdiyseniz devam etmeniz lazım.