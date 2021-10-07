Ünlü ekonomist Ali Ağaoğlu dolardaki yeni yükseliş için tarih verdi

07 Ekim 2021 Perşembe, 21:18
<p>Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ youtube üzerinden önemli bir program gerçekleştirdi. Ağaoğlu, programda dolarda gerçekleşen son yükseliş ve Merkez Bankası'nın bu duruma neler yapabileceiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.&nbsp;&nbsp;</p>

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ youtube üzerinden önemli bir program gerçekleştirdi. Ağaoğlu, programda dolarda gerçekleşen son yükseliş ve Merkez Bankası'nın bu duruma neler yapabileceiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.  

<p>Merkez Bankası’nın olası 50-100 baz puanlık bir indirim yapması durumunda kur tarafında yeniden bir yukarı hareket olacağını ve doların 9,20’lere kadar çıkacağı uyarısında bulunan Ağaoğlu, "Yeni yılda olacak dediğim şey bence Merkez Bankası’nın hatalı politikaları nedeniyle bu yıla çekilmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.</p>

Merkez Bankası’nın olası 50-100 baz puanlık bir indirim yapması durumunda kur tarafında yeniden bir yukarı hareket olacağını ve doların 9,20’lere kadar çıkacağı uyarısında bulunan Ağaoğlu, "Yeni yılda olacak dediğim şey bence Merkez Bankası’nın hatalı politikaları nedeniyle bu yıla çekilmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

<p><strong>Ekonomist Ali Ağaoğlu'nun açıklamalarından dikakt çeken kısımlar şu şekilde:&nbsp;</strong></p><p>Çekirdek enflasyonu ben dışarıya çıkaracağım çünkü ben onu bir kisve olarak görüyorum diyeyim. Ortada bir enflasyon beklentilerinde bir bozulma var. Ve ortada gerçekten bir enflasyon var ve bunun sebebi yurtdışından geliyor, arz yönlü bir enflasyon. Bunu faizle terbiye etmeniz hayli zor. Bunların hepsini anlayabiliyorum ve büyük oranda kabul ediyorum.</p>

Ekonomist Ali Ağaoğlu'nun açıklamalarından dikakt çeken kısımlar şu şekilde: 

Çekirdek enflasyonu ben dışarıya çıkaracağım çünkü ben onu bir kisve olarak görüyorum diyeyim. Ortada bir enflasyon beklentilerinde bir bozulma var. Ve ortada gerçekten bir enflasyon var ve bunun sebebi yurtdışından geliyor, arz yönlü bir enflasyon. Bunu faizle terbiye etmeniz hayli zor. Bunların hepsini anlayabiliyorum ve büyük oranda kabul ediyorum.

<p>Fakat kabul etmekte zorlandığım, bütün dünya merkez bankaları giderken Mersin’e biz gidiyoruz tersine. Burada ne yapar Merkez Bankası sorusunun yanıtını gerçekten bilmiyorum. Ne yapmalı ile ne yaparı ayıralım. Ne yapmalı, dün faiz indirmemeliydi, bugün yine faiz indirmemeli, bunlar bana göre net. Artırmalı mı, bence geçen sefer indireceğine artırsaydı daha iyiydi ama hiç dokunmasa çok iyiydi. Yani en azından söyleyecek bir sözümüz vardı. Ama indirdikten sonra da böyle bir patikaya girdiyseniz devam etmeniz lazım.</p>

Fakat kabul etmekte zorlandığım, bütün dünya merkez bankaları giderken Mersin’e biz gidiyoruz tersine. Burada ne yapar Merkez Bankası sorusunun yanıtını gerçekten bilmiyorum. Ne yapmalı ile ne yaparı ayıralım. Ne yapmalı, dün faiz indirmemeliydi, bugün yine faiz indirmemeli, bunlar bana göre net. Artırmalı mı, bence geçen sefer indireceğine artırsaydı daha iyiydi ama hiç dokunmasa çok iyiydi. Yani en azından söyleyecek bir sözümüz vardı. Ama indirdikten sonra da böyle bir patikaya girdiyseniz devam etmeniz lazım.

<p>Şu son gelen enflasyon bence ekim ayındaki toplantıda belki faiz indiriminde ayaklarını gazdan çekecekler diye düşünüyorum. Yıl sonuna kadar 50’şer baz puanlık bir indirim bekliyorum. En azından sayın Ağbal’ın artışını bu yıl içinde geri almak gibi bir hevesleri var diye düşünüyorum.</p>

Şu son gelen enflasyon bence ekim ayındaki toplantıda belki faiz indiriminde ayaklarını gazdan çekecekler diye düşünüyorum. Yıl sonuna kadar 50’şer baz puanlık bir indirim bekliyorum. En azından sayın Ağbal’ın artışını bu yıl içinde geri almak gibi bir hevesleri var diye düşünüyorum.

<p>Şimdi Merkez Bankası ne yapar sorusunda içerideki algı devam edeceği yönünde o yüzden de kurda aşağı yönlü hiçbir hareket görmüyoruz. Merkez Bankası 50-100 baz puanlık bir artış yaparsa korkarım ki kur tarafında yeniden bir yukarı hareket 9,20’lere kadar olacakmış gibi görünüyor. Yeni yılda olacak dediğim şey bence Merkez Bankası’nın hatalı politikaları nedeniyle bu yıla çekilmiş gibi görünüyor. Bunu ne için söylüyorum ne yaparsanız yapın bu kurun geçişkenlik özelliği var ve kaçınılmaz.</p>

Şimdi Merkez Bankası ne yapar sorusunda içerideki algı devam edeceği yönünde o yüzden de kurda aşağı yönlü hiçbir hareket görmüyoruz. Merkez Bankası 50-100 baz puanlık bir artış yaparsa korkarım ki kur tarafında yeniden bir yukarı hareket 9,20’lere kadar olacakmış gibi görünüyor. Yeni yılda olacak dediğim şey bence Merkez Bankası’nın hatalı politikaları nedeniyle bu yıla çekilmiş gibi görünüyor. Bunu ne için söylüyorum ne yaparsanız yapın bu kurun geçişkenlik özelliği var ve kaçınılmaz.

<p>Biz bir darbeyi de oradan yiyoruz, darbe bir değil iki değil üç değil. Yurtdışından navlunla bir darbe yiyoruz, tedarik zincirindeki problemin ikinci ayağı ürün hammadde yarı mamul fiyatlarındaki artıştan yiyoruz.&nbsp;</p>

Biz bir darbeyi de oradan yiyoruz, darbe bir değil iki değil üç değil. Yurtdışından navlunla bir darbe yiyoruz, tedarik zincirindeki problemin ikinci ayağı ürün hammadde yarı mamul fiyatlarındaki artıştan yiyoruz. 

<p>Bulunması zor nesnelerin üretimlerinin aksamasından bir darbe yiyoruz. Bir de uygulanan hatalı politikalar nedeniyle kur tarafında ortaya çıkan bu garipliğin enflasyona bir yansıması var. Biz hem içeriden hem dışarıdan, neredeyse her taraftan dayak yiyen bir boksöre dönmüş durumdayız.<br></p>

Bulunması zor nesnelerin üretimlerinin aksamasından bir darbe yiyoruz. Bir de uygulanan hatalı politikalar nedeniyle kur tarafında ortaya çıkan bu garipliğin enflasyona bir yansıması var. Biz hem içeriden hem dışarıdan, neredeyse her taraftan dayak yiyen bir boksöre dönmüş durumdayız.

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