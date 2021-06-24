"Aziz Yıldırım 3 yıllık suskunluğun ardından bir basın toplantısı ile 'muhalefete' başladığını ilan etti. Stratejisi hiç düşünülmemiş bu basın toplantısı sonrası, Ali Koç'un oylarının arttığına eminim. Cumartesi kongreye gelecek üye sayısını artırdı. Ali Bey söz gelimi 5 bin oy alacaksa 6 - 7 bin oy alır şimdi."
"Çünkü Aziz Yıldırım, Ali Koç'u eleştirmekten ziyade 3 yıllık öfke kustu. Ali Koç'u sportif başarısızlıktan eleştirmek doğaldır. Ben de eleştiriyorum. Lakin İrfan Can transferi üzerinden kulübü adeta SPK'ya şikayet etmek nedir? Bir takım kaçak isimleri referans göstermek nedir? Aziz Yıldırım'ı bu konular üzeninden Trending Topic yapanlar Fenerliler değil, Galatasaraylılar - Trabzonlular - Beşiktaşlılar oldu."
"Velhasıl Ali Bey, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısından evvelkinden daha kuvvetli bir halde seçilecek. Lakin ve muhakkak bilmeli ki muhalefet başladı. Başarısızlık artık kendisini daha fazla yıpratır. Bunu önlemenin yolu KARARLI olmak, GEÇ KARAR ALMAMAK ve KOÇ olduğunu hatırlamaktan geçiyor. Hoca transferinde görmediğimiz bu özellikleri inşallah futbolcu transferlerinde görürüz. Kendi üzerine düşeni yapsın, hakemler - TFF ve başka unsurlar ön kesmeye çalışırsa oklar Aziz Yıldırım'ı gösterir."
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