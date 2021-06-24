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"Velhasıl Ali Bey, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısından evvelkinden daha kuvvetli bir halde seçilecek. Lakin ve muhakkak bilmeli ki muhalefet başladı. Başarısızlık artık kendisini daha fazla yıpratır. Bunu önlemenin yolu KARARLI olmak, GEÇ KARAR ALMAMAK ve KOÇ olduğunu hatırlamaktan geçiyor. Hoca transferinde görmediğimiz bu özellikleri inşallah futbolcu transferlerinde görürüz. Kendi üzerine düşeni yapsın, hakemler - TFF ve başka unsurlar ön kesmeye çalışırsa oklar Aziz Yıldırım'ı gösterir."