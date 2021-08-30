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Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümü bugün kutlanıyor. Bu coşkuya ortak olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor.

İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...