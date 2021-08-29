Monica Bellucci tiyatro sahnesine hazırlanıyor: Ünlü soprano Maria Callas'a hayat verecek

29 Ağustos 2021 Pazar, 13:20

Tüm zamanların en çok tanınan sopranosu olan Yunan asıllı opera sanatçısı Maria Callas, 1977’de 53 yaşındayken ölmüştü. Ama sanatındaki tartışılmaz değeri onu sık sık gündeme getiriyor.

Ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci (56) Maria Callas’ı canlandıracağı tek kişilik bir oyunla Yunanistan’ın başkenti Atina’daki antik tiyatroda sahneye çıkacak.

NTV’de yer alan habere göre oyun, Atina Akropolisi’nin tepesinin eteklerinde yer alan ve Milattan Sonra 2. Yüzyıl’da inşa edilen Herodes Attikus Odeonu’nda 21, 22 ve 23 Eylül’de sahnelenecek. Oyunun yönetmeninin Maria by Callas adlı kitabın yazarı ve aynı adlı belgesel filmin de yönetmeni olan Tom Volf olduğu açıklandı.

Monica Bellucci, sopranonun yayımlanmamış mektuplarına dayanan Maria Callas: Mektuplar ve Anılar adlı tek kişilik oyunun kendisini büyülediğini söyledi.

Bellucci, “Tom Volf’un projesi beni çok etkiledi. Mektuplar çok güzel… Bu muhteşem sanatçının ruhunun içini görmemek mümkün değil” dedi.

Belluci ile Callas arasındaki kimyanın hissedildiğini vurgulayan yönetmen Volf ise "Belluci, diva Callas’ın gücü ve kırılganlığını titizlikle yorumladı. Monica’nın ünlü olması, efsanenin arkasındaki kadın olmayı anlayabilmesini sağladı” diye konuştu.

Yönetmen, Bellucci’nin sahnede Callas’ın elbiselerinden birini giyeceği bilgisini de verdi.