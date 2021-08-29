Monica Bellucci tiyatro sahnesine hazırlanıyor: Ünlü soprano Maria Callas'a hayat verecek
Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas’ı oynayacak. Bellucci tek kişilik bu oyunla Atina’daki antik tiyatroda sahneye çıkacak.
Tüm zamanların en çok tanınan sopranosu olan Yunan asıllı
opera sanatçısı Maria Callas, 1977’de 53 yaşındayken ölmüştü. Ama sanatındaki
tartışılmaz değeri onu sık sık gündeme getiriyor.
Ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci (56) Maria Callas’ı
canlandıracağı tek kişilik bir oyunla Yunanistan’ın başkenti Atina’daki antik
tiyatroda sahneye çıkacak.
NTV’de yer alan habere göre oyun, Atina Akropolisi’nin
tepesinin eteklerinde yer alan ve Milattan Sonra 2. Yüzyıl’da inşa edilen
Herodes Attikus Odeonu’nda 21, 22 ve 23 Eylül’de sahnelenecek. Oyunun
yönetmeninin Maria by Callas adlı kitabın yazarı ve aynı adlı belgesel filmin
de yönetmeni olan Tom Volf olduğu açıklandı.
Monica Bellucci, sopranonun yayımlanmamış mektuplarına
dayanan Maria Callas: Mektuplar ve Anılar adlı tek kişilik oyunun kendisini
büyülediğini söyledi.
Bellucci, “Tom Volf’un projesi beni çok etkiledi. Mektuplar
çok güzel… Bu muhteşem sanatçının ruhunun içini görmemek mümkün değil” dedi.
Belluci ile Callas arasındaki kimyanın hissedildiğini
vurgulayan yönetmen Volf ise "Belluci, diva Callas’ın gücü ve
kırılganlığını titizlikle yorumladı. Monica’nın ünlü olması, efsanenin
arkasındaki kadın olmayı anlayabilmesini sağladı” diye konuştu.
Yönetmen, Bellucci’nin sahnede Callas’ın elbiselerinden birini giyeceği bilgisini de verdi.
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