Zelenskiy, Ukrayna'ya destek veren Madonna'yı Instagram'da takip etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kişisel sosyal medya hesabından Ukrayna'ya desteğini göstermek için bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ünlü sanatçıyı Instagram'da takip etti. Madonna, paylaşımında "Putin'in Ukrayna'nın varlığını silmeye çalışma hakkı yok" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı harekat 5. gününde de devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya desteğini göstermek için Instagram hesabından bir video paylaşan sanatçı Madonna'yı Instagram'da takip etti.
Madonna 25 Şubat Cuma günü, sosyal medya hesabından Ukrayna görüntüleri eşliğinde dans ettiği görüntülerin yer aldığı bir video paylaşarak, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınadı ve "Putin var olan tüm insan hakları anlaşmasını ihlal etti" yazdı.
Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik anlamsız ve açgözlülük odaklı istilası DURDURULMALIDIR! Lütfen bu KRİZDEN hayatı etkilenen milyonlarca Ukrayna vatandaşına yardım etmek için insani yardım gönderin. Putin, var olan tüm insan hakları anlaşmasını ihlal etmiştir. Putin'in Ukrayna'nın varlığını silmeye çalışma hakkı yok. Sizi destekliyoruz Başkan Zelensky!! Siz ve ülkeniz için dua ediyoruz! Tanrı hepinizi korusun!"
Indepentent'ın aktardığı habere göre, videoda Madonna'nın şarkısı "Sorry"yi söyleyip dans ettiği görüntüleri de yer alıyor. Şarkının sözleri de ekranda belirirken bunlar arasında "Yalanlar" ve "Buna dayanamıyorum" ifadeleri bulunuyor. Zelenskiy, videoyu yayınlamasından beri Instagram'da Madonna'yı takip ediyor.
ELEŞTİREN DE OLDU
Sanatçının birçok takipçisi sanatçıya destek verirken kimi takipçileri ise Madonna'yı "duyarsız" diyerek eleştirdi. Eleştiriler arasında "Hadi Madonna... Kendini videonun dışında bırak!!! Bu Ukrayna'da yaşayanlar hakkında!!" ve "Ne kadar narsist bir video" gibi ifadeler yer aldı.
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