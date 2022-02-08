Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

İHA
08 Şubat 2022 Salı, 09:42
Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

İstanbul Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkılmaya devam ediyor. Büyük çoğunluğu yıkılan bina ve çevresinde oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Öte yandan bina üzerinde çalışmalar devam ederken patlamanın yaşandığı bina ve patlamanın çevresinde bıraktığı tahribat havadan görüntülendi.

Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

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