Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

İstanbul Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkılmaya devam ediyor. Büyük çoğunluğu yıkılan bina ve çevresinde oluşan tahribat havadan görüntülendi.