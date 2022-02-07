Ekrem İmamoğlu, patlamanın olduğu bölgede: İncelemelerde bulundu

07 Şubat 2022 Pazartesi, 20:53

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacızade Sokak'ta dört katlı bir binanın en üst katında bugün öğlen saatlerinde meydana gelen ve doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından patlamanın olduğu abartman ile birlikte bitişik nizamdaki toplam 6 apartman boşaltılmıştı

Çevik kuvvet ekiplerinin de önlem alarak giriş-çıkışları engellediği sokakta hasar tespit çalışmaları ve binaların oturulabilirlik durumuna ilişkin incelemeler sürüyor. Binanın büyük hasar alan en üst katının ise kontrollü olarak yıkılacağı bildirildi.

İNCELEME YAPTI

Bu arada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ve inceleme yapan ekiplerden bilgi aldı. İmamoğlu, ziyaretinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.







