Ekrem İmamoğlu, patlamanın olduğu bölgede: İncelemelerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bir binada meydana gelen patlama üzerine, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacızade Sokak'ta dört katlı bir binanın en üst katında bugün öğlen saatlerinde meydana gelen ve doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından patlamanın olduğu abartman ile birlikte bitişik nizamdaki toplam 6 apartman boşaltılmıştı
Çevik kuvvet ekiplerinin de önlem alarak giriş-çıkışları engellediği sokakta hasar tespit çalışmaları ve binaların oturulabilirlik durumuna ilişkin incelemeler sürüyor. Binanın büyük hasar alan en üst katının ise kontrollü olarak yıkılacağı bildirildi.
İNCELEME YAPTI
Bu arada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ve inceleme yapan ekiplerden bilgi aldı. İmamoğlu, ziyaretinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- 'Bayat ekmek aldım, taze ekmek alamıyorum'
- Gökhan Göz'ün polislerle diyaloğu tepki çekti
- Hollanda'dan Türkiye dahil 12 ülke hakkında karar
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Yunanistan'ın geri ittiği 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Yeni genel sekreter Belçika'dan olacak iddiası
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
- Ekrem İmamoğlu patlamanın olduğu bölgede
- Emine Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Valilikten kritik fırtına uyarısı