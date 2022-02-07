Üsküdar'da patlama! Binalar tahliye edildi, yaralılar var
"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"
Mahalle sakini Adem Coşkun, "3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralı da kafasından yaralıydı. Komşularımız" dedi.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirtirken, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Ben de bizzat patlamayı duydum. Korkunç bir sesle irkildik. 4 katlı bir binanın en üst katında, şu anki bilgilere göre, doğalgaz olduğunu tahmin ediyoruz. Binada 3 vatandaşımız var. Erkek vatandaşımız camdan patlamanın şiddetiyle aşağıya düştü. Diğerlerinde hayati tehlike yok. Binalarla ilgili statik durumu inceliyoruz. 6 bina tahliye edildi. Bu sokağı komple kapatacağız" diye konuştu.
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