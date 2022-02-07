Üsküdar'da patlama! Binalar tahliye edildi, yaralılar var

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirtirken, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Ben de bizzat patlamayı duydum. Korkunç bir sesle irkildik. 4 katlı bir binanın en üst katında, şu anki bilgilere göre, doğalgaz olduğunu tahmin ediyoruz. Binada 3 vatandaşımız var. Erkek vatandaşımız camdan patlamanın şiddetiyle aşağıya düştü. Diğerlerinde hayati tehlike yok. Binalarla ilgili statik durumu inceliyoruz. 6 bina tahliye edildi. Bu sokağı komple kapatacağız" diye konuştu.