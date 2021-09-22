Uykusuz'dan çok konuşulacak 'Barınamayanlar' kapağı

Üniversitelerin yüz yüze eğitime dönmesiyle birlikte son günlerde en çok tartışılan konulardan biri barınma sorunu oldu.

Üniversite öğrencileri, İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere pek çok ilde parkalarda yatarak yüksek kira fiyatlarına ve yurt yetersizliğine dikkat çekiyor.

Uykusuz dergisi de barınma sorununu kapağına taşırken, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın "Abartılacak bir sorun yok" ifadesini hatırlattı.