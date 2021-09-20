Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu geceyi de sokakta geçirecek

Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle ‘Barınamıyoruz’ diyen üniversite öğrencileri eylemlerinin ikinci gününde bu kez Beşiktaş Şairler Parkı’nda bir araya geldi.

Tuğba Özer
20 Eylül 2021 Pazartesi, 22:58
Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu geceyi de sokakta geçirecek
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Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan üniversite öğrencileri, başlattıkları 'Barınamıyoruz' eylemlerinin 2. gününde geceyi sokakta geçirecek. Önceki akşam Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda banklarda uyuyan öğrenciler bu geceyi de Beşiktaş Şairler Parkı’nda sabahlayacaklar. 

Öğrenci velisi Günay İmir çocuğunun, artan kira fiyatları ve ekonomik nedenlerle kazandığı üniversiteye gidemediğini belirterek, "Çocuğum bu halde olduğu öğrencileri o kadar iyi anlıyorum ki, empati kuran herkes burada olmalı" dedi.

Üniversite öğrencisi Yunus Emre Karaca da, barınamayanlar olarak İstanbul'un her yerinde bu eylemi gerçekleştireceklerini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yine öğrencilerin yanında yer alarak eyleme destek verdi. Tanal barınma sorunuyla ilgili öneride bulunarak, "Devlet bünyesinde bulunan TOKİ'nin gayrimenkul stoklarında neler var? Stoklarda bulunan yapılarla öğrencilerin barınma sorunu çözülebilir. Şu anda zaten turizm sezonu değil ve otellerin çoğu boş. Kira yardımında bulunarak öğrenciler otellerde konaklayabilir. Aksi takdirde öğrenciler eğitimi bıraktıklarında bir kuşağı da kaybetmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Parkta oturma eylemine başlayan öğrenciler barınma sorunları çözülene kadar eylemlerine devam edeceklerini bir kez daha yineledi.

Öğrenciler burada yaptıkları açıklamada, “Bütün gençleri, öğrencileri, kamuoyunu barınamayanların sesini büyütmeye çağırıyoruz” dediler.

'HERKESİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA AÇIKÇA TARAF TUTMAYA, BİZİ SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Barınamıyoruz Hareketi öğrencilerinin açıklaması şöyle:
  • Biz, ev bakmayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık. Bundan sonra her gece, tepesine bir çatı dahi fazla görülmüş milyonca gencin öfkesini, derdini yüklenip sokaklarda yatıyoruz.
  • Şimdi, size sesleniyoruz. Önce şimdinin, sonra vaktiyle evsiz, yurtsuz bırakılmış bütün üniversite öğrencilerine, komşusu olamadığımız mahalleliye, çocuğu yatacak yer bulsun diye gece gündüz çalışanlara…
  • Üniversite dayanışmalarına, topluluklara, kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, siyasi partilere, vekillere; sanatçılara, hocalarımıza, esnafa, işçilere, işsizlere, kadınlara…
  • Bizi evsiz bırakan bu düzenle derdi olan herkese. Potansiyel komşularımıza, bütün halkımıza, milyonlara. Hepinize söylüyoruz, herkesi çözüm için sorumluluk almaya, öğrencilerin yanında açıkça taraf tutmaya, bizi sahiplenmeye, hareketi büyütmeye çağırıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin İYİ Parti’li üyesi Taylan Yıldız ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da ikinci gününde eyleme destek verdiler.

'Barınamıyoruz' diyen üniversite öğrencileri Ankara, Kocaeli ve İzmir'de de eş zamanlı eylem düzenledi.


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