Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu geceyi de sokakta geçirecek
Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle ‘Barınamıyoruz’ diyen üniversite öğrencileri eylemlerinin ikinci gününde bu kez Beşiktaş Şairler Parkı’nda bir araya geldi.
"EMPATİ KURAN HERKES BURADA OLMALI"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021
'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu gece de sokakta!
Üniversite öğrencisi Yunus Emre Karaca da, barınamayanlar olarak İstanbul'un her yerinde bu eylemi gerçekleştireceklerini söyledi.
'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler, bu gece de sokakta: "İstanbul'un her yerinde olacağız"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yine öğrencilerin yanında yer alarak eyleme destek verdi. Tanal barınma sorunuyla ilgili öneride bulunarak, "Devlet bünyesinde bulunan TOKİ'nin gayrimenkul stoklarında neler var? Stoklarda bulunan yapılarla öğrencilerin barınma sorunu çözülebilir. Şu anda zaten turizm sezonu değil ve otellerin çoğu boş. Kira yardımında bulunarak öğrenciler otellerde konaklayabilir. Aksi takdirde öğrenciler eğitimi bıraktıklarında bir kuşağı da kaybetmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
"BİR KUŞAĞI KAYBETMİŞ OLACAĞIZ"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021
CHP'li Tanal, artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen öğrencilerle
Parkta oturma eylemine başlayan öğrenciler barınma sorunları çözülene kadar eylemlerine devam edeceklerini bir kez daha yineledi.
'HERKESİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA AÇIKÇA TARAF TUTMAYA, BİZİ SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ'
- Biz, ev bakmayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık. Bundan sonra her gece, tepesine bir çatı dahi fazla görülmüş milyonca gencin öfkesini, derdini yüklenip sokaklarda yatıyoruz.
- Şimdi, size sesleniyoruz. Önce şimdinin, sonra vaktiyle evsiz, yurtsuz bırakılmış bütün üniversite öğrencilerine, komşusu olamadığımız mahalleliye, çocuğu yatacak yer bulsun diye gece gündüz çalışanlara…
- Üniversite dayanışmalarına, topluluklara, kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, siyasi partilere, vekillere; sanatçılara, hocalarımıza, esnafa, işçilere, işsizlere, kadınlara…
- Bizi evsiz bırakan bu düzenle derdi olan herkese. Potansiyel komşularımıza, bütün halkımıza, milyonlara. Hepinize söylüyoruz, herkesi çözüm için sorumluluk almaya, öğrencilerin yanında açıkça taraf tutmaya, bizi sahiplenmeye, hareketi büyütmeye çağırıyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin İYİ Parti’li üyesi Taylan Yıldız ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da ikinci gününde eyleme destek verdiler.
'Barınamıyoruz' diyen üniversite öğrencileri Ankara, Kocaeli ve İzmir'de de eş zamanlı eylem düzenledi.
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