Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu geceyi de sokakta geçirecek

20 Eylül 2021 Pazartesi, 22:58

Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan üniversite öğrencileri, başlattıkları 'Barınamıyoruz' eylemlerinin 2. gününde geceyi sokakta geçirecek. Önceki akşam Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda banklarda uyuyan öğrenciler bu geceyi de Beşiktaş Şairler Parkı’nda sabahlayacaklar.

Öğrenci velisi Günay İmir çocuğunun, artan kira fiyatları ve ekonomik nedenlerle kazandığı üniversiteye gidemediğini belirterek, "Çocuğum bu halde olduğu öğrencileri o kadar iyi anlıyorum ki, empati kuran herkes burada olmalı" dedi. "EMPATİ KURAN HERKES BURADA OLMALI"



'Barınamıyoruz' diyen gençler, bu gece de sokakta! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021

Üniversite öğrencisi Yunus Emre Karaca da, barınamayanlar olarak İstanbul'un her yerinde bu eylemi gerçekleştireceklerini söyledi.

'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler, bu gece de sokakta: "İstanbul'un her yerinde olacağız" — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yine öğrencilerin yanında yer alarak eyleme destek verdi. Tanal barınma sorunuyla ilgili öneride bulunarak, "Devlet bünyesinde bulunan TOKİ'nin gayrimenkul stoklarında neler var? Stoklarda bulunan yapılarla öğrencilerin barınma sorunu çözülebilir. Şu anda zaten turizm sezonu değil ve otellerin çoğu boş. Kira yardımında bulunarak öğrenciler otellerde konaklayabilir. Aksi takdirde öğrenciler eğitimi bıraktıklarında bir kuşağı da kaybetmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR KUŞAĞI KAYBETMİŞ OLACAĞIZ"



CHP'li Tanal, artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle 'Barınamıyoruz' diyen öğrencilerle — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021

Parkta oturma eylemine başlayan öğrenciler barınma sorunları çözülene kadar eylemlerine devam edeceklerini bir kez daha yineledi.

Öğrenciler burada yaptıkları açıklamada, “Bütün gençleri, öğrencileri, kamuoyunu barınamayanların sesini büyütmeye çağırıyoruz” dediler. 'HERKESİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA AÇIKÇA TARAF TUTMAYA, BİZİ SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ' Barınamıyoruz Hareketi öğrencilerinin açıklaması şöyle: