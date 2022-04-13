Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan holding patronunun Erdoğan ve bakanlarla fotoğrafları ortaya çıktı

"SOYLU İSTİFA ETMELİ"

Başarır, “Almanya bilgi verebiliyor. Bu İçişleri Bakanı bilgi veremiyor. Çünkü artık kendisi bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kendisi bir güvenlik sorunu yaratmaktadır. Onun görevi bize iftira atmak değil, muhalefet ile uğraşmak değil, bize laf yetiştirmek değil. Görevi, bu ülkede asayişi sağlamak, suçla mücadele etmek ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmektir. İstifa etmeli Soylu. Bir dakika daha o koltukta oturmamalı. Onun döneminde Mersin Limanı muz ya da başka şekilde uyuşturucu tacirlerinin bir anlamda cirit attığı yer haline gelmiştir” diye konuştu.