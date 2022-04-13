Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan holding patronunun Erdoğan ve bakanlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlaması ile tutuklanan Ali Osman Akat’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da olduğu birçok bakan ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Devlet kadroları ile bu derece yakınlık kuran Akat'ın bu kadar bilgiye rağmen Almanya istihbaratı ile yakalanmasına tepki gösteren CHP'li Başarır, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı ne işe yarıyor" diye sordu.
Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu iddia edilen holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde ifade vermişti.
Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine götürüldü.
CHP'Lİ BAŞARIR: BU ÜLKENİN İÇİŞLERİ BAKANI NE İŞE YARIYOR?
Akat’ın kendi internet sitesinde; Erdoğan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının yayımlandığı ortaya çıktı.
"BU ÜLKENİN İÇİŞLERİ BAKANI NE İŞE YARIYOR?"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu yakalayıp Türk yetkililerle paylaşmasaydı ne olacaktı? Kim bu kişi? AKP’ye yakın simalardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı'yla resimler verir. AK Partililerle resimler verir. Türk- Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı… Bu fotoğraflara rağmen, bilgilere rağmen Almanya bilgi veriyor ve yakalanıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı ne işe yarıyor? Onun işi muhalefet partilerine iftira atmak mı, yalan söylemek mi? Algı oluşturmak mı? Türkiye, uyuşturucu pazarı haline gelmiş” dedi.
"SOYLU İSTİFA ETMELİ"
Başarır, “Almanya bilgi verebiliyor. Bu İçişleri Bakanı bilgi veremiyor. Çünkü artık kendisi bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kendisi bir güvenlik sorunu yaratmaktadır. Onun görevi bize iftira atmak değil, muhalefet ile uğraşmak değil, bize laf yetiştirmek değil. Görevi, bu ülkede asayişi sağlamak, suçla mücadele etmek ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmektir. İstifa etmeli Soylu. Bir dakika daha o koltukta oturmamalı. Onun döneminde Mersin Limanı muz ya da başka şekilde uyuşturucu tacirlerinin bir anlamda cirit attığı yer haline gelmiştir” diye konuştu.
'TÜRKİYE UYUŞTURUCU TİCARETİNİN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ'
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise AKP iktidarında Türkiye’nin “uyuşturucu ticaretinin merkezi haline dönüştürüldüğünü” belirterek, Akat’ın şirketine ilişkin “Bu şirketin daha önce uyuşturucu ticareti yapan şirketin sahipleriyle akraba olduğu da ortaya çıktı” dedi.
Gökçel, yakalanan uyuşturucuların hep yurtdışında ele geçirildiğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra bu tür faaliyetlerin daha da arttığını gözlemliyoruz” diye konuştu. Gökçel, Akat’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar ile fotoğraflarının çıktığını hatırlatarak, “Demek ki yurtdışında uyuşturucuların yakalanması oradaki polis ve Emniyet Teşkilatı'nın dikkati neticesinde oluyor” dedi.
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