Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a ilham veren ve roket teknolojisinin gelişmesinde büyük rol oynayan Alman fizikçi Wernher von Braun’ın hayali gerçek oluyor. Braun’un 1950'lerde uzayda yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma kullanılabileceği fikrini alan bir ABD’li uzay araştırma şirketi ilk uzay otelini açmaya hazırlanıyor.
2027'DE FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR
ABD’li The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu dünyanın ilk uzaydaki oteline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşasına 2025 yılında başlanması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Büyük bir daire şekline sahip olacak uzay istasyonunun, Ay’ın yüzeyindekine benzer bir yer çekimi oluşturulması için sürekli olarak döneceği ifade edildi.
BİR CRUİSE GEMİSİNDEN BEKLENEN HER ŞEYE SAHİP OLACAK
Bununla birlikte şirket tarafından yapılan açıklamada, Voyager Station’ın otelinin sinema, seyir salonu, spa ve çeşitli temalarda restoranlar da dahil olmak üzere bir cruise gemisinden beklenen her şeye sahip olacağı aktarıldı, ancak "uzay oteli" Dünya’nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakika bir tamamlayacak. Otelin toplam kapasitesinin ise 400 kişilik olacağı belirtildi.
MODÜLLER ÇOK AMAÇLI OLARAK KULLANILABİLECEK
Ayrıca dev halkada 20x12 ebatında 24 modül olacağı ve bunlardan bazılarının NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşları ile hükümetlere kiralanabileceği ya da satılabileceği kaydedildi. Örneğin, insanlar özel bir villa yapmak, spa, sinema ve daha fazlasını içeren bir otel oluşturmak için birden fazla modül satın alabilir. Devlet kurumları, istasyonu kendi bilim modüllerini barındırmak için veya Mars'a gitmeye hazırlanan astronotlar için bir eğitim merkezi olarak kullanabilir.
FİKİR 1950'LERDE ALMAN FİZİKÇİ VON BRAUN TARAFINDAN ORTAYA ATILDI
Diğer taraftan yer çekimini sağlamak için dairesel bir çarkın etrafına yörüngedeki bir uzay istasyonu inşa edilmesi fikri, uzay yolculuğunun ilk günlerine kadar uzanıyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a ilham veren ve roket teknolojisinin gelişmesinde rol oynayan Alman fizikçi Wernher von Braun, NASA Apollo programının mimarlarından biriydi ve 1950'lerde yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma önerdi.
Voyager istasyonu konsepti, ilk olarak 2012 yılında Gateway Foundation'ın lansmanı ile ortaya çıktı. Vakfın yörünge istasyonu vizyonunu gerçekleştirmek için kurduğu firma OAC, 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefiyle 2018 yılında kuruldu. Eğer proje tamamlanırsa, uzay istasyonu şimdiye kadar insan eliyle yapılmış uzaya konan insan en büyük nesne olacak.
Kaynak: NTV
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