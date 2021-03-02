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MODÜLLER ÇOK AMAÇLI OLARAK KULLANILABİLECEK

Ayrıca dev halkada 20x12 ebatında 24 modül olacağı ve bunlardan bazılarının NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşları ile hükümetlere kiralanabileceği ya da satılabileceği kaydedildi. Örneğin, insanlar özel bir villa yapmak, spa, sinema ve daha fazlasını içeren bir otel oluşturmak için birden fazla modül satın alabilir. Devlet kurumları, istasyonu kendi bilim modüllerini barındırmak için veya Mars'a gitmeye hazırlanan astronotlar için bir eğitim merkezi olarak kullanabilir.