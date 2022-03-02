Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 00:00
Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların içerisinde baş ağrıları olduğunu belirten uzmanlar, migrenin kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğine dikkat çekiyor. 

Araştırmalar, lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitlerinin yanı sıra hava nem oranı ve hava basıncının ani değişikliği, güneş, aşırı soğuk ve sıcağın migren ataklarını tetikleyebildiği gerçeklerini ortaya koyuyor.

Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

Hava değişikliklerinden başka pek çok faktörün tetikleyici olabildiğini belirten uzmanlar, bu süreçte hastaların günlük tutmalarını tavsiye ediyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, fırtınalı ve rüzgarı havalarda migren ve migren ağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu belirten Şalçini, “Migren başta olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrıları da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılıdır” dedi. 

Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

"AŞIRI SICAK YA DA SOĞUK, MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİYOR"

Küme baş ağrısının mevsimsel değişikliklerden etkilenirken, migrenin daha çok kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Bu hava değişiklikleri çeşitli olabilir. Lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitleri, hava nem oranının değişikliği, hava basıncının ani değişikliği, güneş, parlamalar ve aşırı soğuk ve sıcak migren ataklarını tetikleyebilmektedir” uyarısında bulundu.  

Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

"HER MİGREN HASTASI FARKLI ETKİLENEBİLİR"

Bu tetikleyicilerin her migren hastasında olmadığı gibi, değişkenlik gösterebildiğine dikkat çeken Dr. Celal Şalçini, “Bazı migren hastaları, kuru havada atak yaşarken diğerleri nemli havada atak yaşayabilir” dedi.

Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

"MİGREN HASTALARINA GÜNLÜK TUTMALARINI ÖNERİYORUZ"

Bu değişikliklerden hangilerinin hastada atak tetiklediğini fark etmenin zor olduğunu da kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Çünkü hava değişikliklerinden başka olarak yiyecekler, değişik kokular ve içecekler de tetikleyebilir. Böyle durumlarda migren hastasının günlük tutması ve bu günlükte ne yediği, hava durumunun ne olduğu, hatta hangi parfümü kullandığını yazmasını öneririz” diye konuştu.

Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

Şalçini, titizlikle yapılan takip sonucunda bu faktörlerin belirlenebileceğini söyledi. Dr. Celal Şalçini, lodos ve fırtınaların tetikleyeceği atakları önlemek için kaçınmak ve fiziksel önlem almak gerektiğini de sözlerine ekledi. 

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