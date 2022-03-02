Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı
Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların içerisinde baş ağrıları olduğunu belirten uzmanlar, migrenin kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğine dikkat çekiyor.
Araştırmalar, lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitlerinin yanı sıra hava nem oranı ve hava basıncının ani değişikliği, güneş, aşırı soğuk ve sıcağın migren ataklarını tetikleyebildiği gerçeklerini ortaya koyuyor.
Hava değişikliklerinden başka pek çok faktörün tetikleyici olabildiğini belirten uzmanlar, bu süreçte hastaların günlük tutmalarını tavsiye ediyor.
Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, fırtınalı ve rüzgarı havalarda migren ve migren ağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu belirten Şalçini, “Migren başta olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrıları da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılıdır” dedi.
"AŞIRI SICAK YA DA SOĞUK, MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİYOR"
Küme baş ağrısının mevsimsel değişikliklerden etkilenirken, migrenin daha çok kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Bu hava değişiklikleri çeşitli olabilir. Lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitleri, hava nem oranının değişikliği, hava basıncının ani değişikliği, güneş, parlamalar ve aşırı soğuk ve sıcak migren ataklarını tetikleyebilmektedir” uyarısında bulundu.
"MİGREN HASTALARINA GÜNLÜK TUTMALARINI ÖNERİYORUZ"
Bu değişikliklerden hangilerinin hastada atak tetiklediğini fark etmenin zor olduğunu da kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Çünkü hava değişikliklerinden başka olarak yiyecekler, değişik kokular ve içecekler de tetikleyebilir. Böyle durumlarda migren hastasının günlük tutması ve bu günlükte ne yediği, hava durumunun ne olduğu, hatta hangi parfümü kullandığını yazmasını öneririz” diye konuştu.
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