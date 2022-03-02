Uzmanında uyarı: Migren hastaları 'günlük' tutmalı

Hava değişikliklerinden başka pek çok faktörün tetikleyici olabildiğini belirten uzmanlar, bu süreçte hastaların günlük tutmalarını tavsiye ediyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, fırtınalı ve rüzgarı havalarda migren ve migren ağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu belirten Şalçini, “Migren başta olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrıları da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılıdır” dedi.